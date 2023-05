Gesamterneuerungswahlen Baselbieter Gemeinderäte und Parlamente werden neu gewählt: Die Daten für 2024 in der Übersicht Im Baselbiet finden nächsten Frühling Gesamterneuerungswahlen für die Gemeindebehörden statt. Hier erfahren Sie, wann die Wahlen stattfinden werden.

In den Baselbieter Gemeinden ist 2024 Wahljahr. Bild: Alessandro Della Valle

Im kommenden Jahr erfolgen die Gesamterneuerungswahlen der Gemeindebehörden für die Amtsperiode von Mitte 2024 bis Mitte 2028. Die Baselbieter Landeskanzlei hat Empfehlungen für Termine bekannt gegeben.

Am 3. März werden Gemeinderäte, Ortsparlamente sowie Gemeindekommissionen neu gewählt. Jener Sonntag – zehn Tage nach Ende der Basler Fasnacht – ist auch ein Datum für eidgenössische Abstimmungen. Nachwahlen für Mandate, die Anfang März nicht besetzt worden sind, finden am 14. April statt.

Am 9. Juni, wenn möglicherweise auch eidgenössische Vorlagen anstehen, sollen Gemeinde- und Bürgergemeindepräsidien bestellt werden sowie Mitglieder von selbstständigen Kommissionen der Einwohner- und Bürgergemeinden und Schulräte. Die Nachwahlen sind auf 30. Juni angesetzt.

Wahlen in die Sozialhilfebehörden sind am 22. September geplant, die Nachwahlen am 24. November; beide Termine sind ebenfalls für eidgenössische Abstimmungen vorgesehen.