Baselland Grosse Fussstapfen: Markus Leuenberger folgt als Rektor des Gym Laufen auf Isidor Huber Der aktuelle Konrektor des Gymnasium Oberwil übernimmt die Leitung des Gymnasium Laufental-Thierstein ab August 2023. Dann wird Isidor Huber nach 36 Jahren am Gymnasium pensioniert.

Der neue Rektor des Gymnasium Laufen ab Schuljahr 2023/24: Markus Leuenberger. Zvg Kanton BL

Markus Leuenberger bringt gemäss einer aktuellen Mitteilung der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion Baselland (BKSD) «optimale Voraussetzungen mit, um die Schule mit ihrer progymnasialen und gymnasialen Abteilung zu führen». Dies weil er über ein Lehrdiplom für die Sekstufen I und II verfügt.

Dass er dieses just in Französisch und Italienisch besitzt, kommt Leuenberger ebenfalls zugute: Als Romanist sei er «die ideale Besetzung», um mit dem jurassischen Lycée Cantonal in Porrentruy zusammenzuarbeiten, mit welchem das Gymnasium Laufen einen bilingualen Maturitätslehrgang anbietet.

Isidor Huber bleibt noch ein Jahr lang Rektor des Gym Laufen. Kenneth Nars

Isidor Huber war 16 Jahre lang Rektor

Auch verfüge Leuenberger über grosse Erfahrung in Personal-, Organisations- und Unterrichtsentwicklung sowie über vertiefte Informatikkompetenzen. Damit soll er das regionale Gymnasium Laufental-Thierstein in ihre digitale Zukunft führen, so die BKSD.

Sein Amt antreten wird Leuenberger auf das Schuljahr 2023/24 hin. Dann wird Isidor Huber pensioniert. Dieser arbeitete 36 Jahre lang am Gymnasium Laufen, davon sechs als Konrektor und 16 im Rektorat.