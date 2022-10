Baselland Höhere Abwasserkosten: Regnerisches Jahr 2021 belastet die Gemeindekassen Die Abwasserreinigungsanlagen hatten letztes Jahr besonders viel zu tun und investierten mehr in die Infrastruktur. Im Kanton Baselland beliefen sich die Jahreskosten der kantonalen Abwasserrechnung auf 30,5 Millionen Franken. Die Kosten liegen damit sechs Prozent über dem Vorjahr.

Mehr Arbeit für die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) im Baselbiet im Jahr 2021: Die Luftaufnahme zeigt die ARA Birs. zvg

Das regnerische Jahr 2021 führte zu aussergewöhnlich hohen Abwassermengen. Höhere Kosten verursachte aber nicht nur der Betrieb der Anlagen: Nach grösseren Investitionen müssen die Abwasserreinigungsanlagen (ARA) auch Abschreibungen vornehmen und Zinsen bezahlen. Der Amt für industrielle Betriebe summiert jeweils die Gesamtkosten der 28 Anlagen und verteilt dann die Kosten nach Verursacherprinzip.

Die moderat höheren Kosten (6 Prozent) werden also auf die Gemeinden sowie stark verschmutzende Industrie- und Gewerbebetriebe abgewälzt. In sechs Baselbieter Gemeinden steigen die Gesamtkosten um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fünf dieser Gemeinden leiteten mehr Schmutzwasser – also verunreinigtes Trinkwasser – in die Kanalisationen der ARA als in anderen Jahren.

Sauberes Wasser erschwerte die Reinigungsarbeit

Insgesamt flossen wegen den vielen Niederschlägen vor allem vom sogenannten Fremdwasser deutlich höhere Mengen ab. Als Fremdwasser wird sauberes Wasser bezeichnet, das über ein Leck oder aus dem Grundwasser in die Kanalisation gerät. Weil dadurch wird das Schmutzwasser verdünnt wird, reduziert sich die Reinigungsleistung der ARA, die Betriebskosten fallen höher aus.

«Gemeinden mit viel Fremdwasser, wenig Versickerung und wenig Trennsystem zahlen anteilsmässig mehr», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Denn die Abwasserrechnung erfolgt nach drei Kategorien. Dem bereits genannten Schmutzwasser (verschmutztes Trink- und Brauchwasser), dem Fremdwasser und dem über versiegelte Flächen in die Kanalisation eingeleitete Regenwasser.