Baselland Im Januar beginnt die Schule im Baselbiet mit Fernunterricht und Testzwang Die Regierung beschliesst verschärfte Massnahmen für die Primar- und Sekundarstufe und entscheidet sich bewusst gegen die von der Lehrerschaft gewünschte Ferienverlängerung.

Auch in Muttenz wird die Rückkehr zum Regelunterricht im neuen Jahr bloss gestaffelt stattfinden. Kenneth Nars

Einen Tag nach der Omikron-bedingten Schliessung der Sekundarschule in Muttenz hat die Baselbieter Regierung das weitere Vorgehen im neuen Jahr bekannt gegeben. Der Wunsch eines Grossteils der Lehrerschaft nach Ferienverlängerung wird dabei enttäuscht: Der Schulstart an den Primar- und Sekundarschulen am 3. Januar erfolgt zunächst im Fernunterricht und mit der nun für obligatorisch erklärten Teilnahme am Programm «Breites Testen Baselland».

Jene Klassen, die den Spucktest mit negativem Pool-Ergebnis absolvieren, kehren klassenweise gestaffelt in den Regelbetrieb zurück. Die wöchentliche Testpflicht bleibt aber auch danach bestehen; ausgenommen davon sind nur jene Personen, die nachweislich in den vergangenen drei Monaten von Corona genesen sind. Bei einem positiven Klassenpool dagegen startet der Präsenzunterricht erst wieder, wenn alle Einzeltestergebnisse vorliegen. Positiv getestete Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen müssen sich laut Behördenanweisung in Isolation begeben.

Als weitere Massnahme wurde die Maskenpflicht auf die 1. bis 4. Primarstufe ausgeweitet, wie die Baselbieter Regierung am Mittwoch mitteilt. Nach der Einführung der Maskenpflicht in der 5. Primarstufe habe sich gezeigt, dass sich das Infektionsgeschehen auf die 1. bis 4. Klassen verlagert. Dem soll nun entgegengewirkt werden. Für die Mittel- und Berufsfachschulen würden sich ausser der obligatorischen Teilnahme am ‹Breiten Testen Baselland› keine Änderungen ergeben, heisst es in der Mitteilung weiter.

Bildungsdirektorin spricht von einschneidenden Massnahmen

In einem Brief an alle Eltern schreibt FDP-Bildungsdirektorin Monica Gschwind am Mittwoch:

«Ich bin mir sehr bewusst, dass dies einschneidende Massnahmen sind. Gleichzeitig bin ich aber überzeugt, dass wir damit den Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien unter bestmöglichem Schutz Ihrer Kinder wieder aufnehmen können.»

Der Amtsleiter der Baselbieter Volksschulen Beat Lüthy sagt zur bz, dass es den Verantwortlichen nicht leicht gefallen sei, sich gegen die Ferienverlängerung zu Beginn des neuen Jahres zu entscheiden:

«Wir haben den Wunsch nach Ferienverlängerung sehr ernst genommen. Ein Teil der Lehrerschaft ist erschöpft, das Anliegen daher sehr nachvollziehbar.»

Bei einer Ferienverlängerung hätte sich die Belastung aber voll auf die Eltern verlagert. «Zudem verschiebt man das Problem nur nach hinten, wenn man den Schulstart samt Testen um eine Woche hinauszögert», führt Lüthy aus. Deshalb habe man sich für den gestaffelten Schulstart mit begleiteten obligatorischen Tests entschieden: «Ich kann versichern , dass wir uns diesen Entscheid sehr gut überlegt haben. Die Task Force Schule war in den Entscheid eingebunden.» Der Lehrerverein Baselland (LVB) ist in die Task Force einbezogen.

Baselbieter SP wirft der Regierung eine zu späte Reaktion vor

In einer Medienmitteilung kritisierte die Baselbieter SP am Mittwochnachmittag «die wie so oft zu späte Reaktion» der Regierung auf steigende Corona-Fallzahlen an Baselbieter Schulen. Die erweiterte Maskenpflicht und die Testpflicht seien zwar begrüssenswert, würden jedoch nicht ausreichen. Ergänzend fordern die Sozialdemokraten die von ihnen schon früher vorgeschlagene Anschaffung von Luftfiltern für alle Klassenräume sowie den privilegierten Zugang zu Booster-Impfungen für alle Lehrpersonen, analog dem Vorgehen im Kanton Bern.

Auch in Basel-Stadt überlegt sich die Regierung, Spucktests für obligatorisch zu erklären. Dies geht aus einer gestern publizierten Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss hervor.