Baselland Landrat bodigt Elternzeit, doch SP tüftelt bereits an Volksinitiative Knapp lehnte das Baselbieter Parlament heute Donnerstag einen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu füllenden Fonds zum Bezug von Elternzeit ab. Das Zünglein an der Waage war die politische Mitte.

Heute gelten schweizweit mindestens 14 Tage Vaterschaftsurlaub. Symbolbild: Keystone

2019 verhalf ein flammendes Votum von Mitte-Politiker Pascal Ryf einem SP-Vorstoss zur Einführung von Elternzeit in Baselland zum Durchbruch: «Ich habe zwei Hüte an als frischgebackener Vater und als Arbeitgeber mit KMU-Betrieb. Doch als ich meine Tochter in den Armen hielt, war mir klar: Ich als Mann will auch das Recht haben, länger bei meinem Kind zu sein», sagte Ryf damals im Landrat. In der Folge stimmten mehrere Mitte-, GLP- und EVP-Politiker für das Postulat, was für eine knappe Mehrheit reichte.

Aus der damaligen Überprüfung, wie Elternzeit überhaupt finanziert werden könnte, formulierte Lucia Mikeler (SP, Bottmingen) eine Motion, die ganz konkret Elternzeit ermöglichen wollte. Heute Donnerstag war es nun erneut die politische Mitte, die den Ausschlag gab, dies allerdings in die andere Richtung: Mit 45 zu 37 Stimmen lehnte das Parlament das Begehren ab. Fünf von sieben Mitte-Räten sagten genauso Nein wie die drei anwesenden EVP-Vertreter und zwei von drei Grünliberalen. Da weder bei SP und Grünen (Ja) noch bei SVP und FDP (Nein) jemand abwich, spielte die Mitte das Zünglein an der Waage. Pascal Ryf verzichtete dieses Mal auf ein Votum und drückte den roten Knopf.

«Dass nun die meisten aus der Mitte dagegen gestimmt haben, ist schon enttäuschend», sagt Mikeler im Anschluss an die Debatte zur bz. Die freiberufliche Hebamme gibt aber nicht auf und kündigt an:

«Wir als SP bleiben am Ball und werden sicher auf anderem Weg nachlegen, zum Beispiel mit einer Volksinitiative.»

Konkret seien diese Pläne aber noch nicht.

Bürgerliche warnen vor den hohen Kosten

Für alle Fraktionen überraschend kam, dass die Regierung bereit gewesen wäre, die Motion entgegenzunehmen – was sehr selten vorkommt. «Die Schweiz hinkt international deutlich hinterher. Bei OECD-Staaten beträgt die Elternzeit im Durchschnitt 54 Wochen», argumentierte Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP). Bei einem Ja hätte die Regierung die gesetzlichen Grundlagen schaffen müssen, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu verpflichten, paritätisch in einen Fonds einzuzahlen, mit dem Elternzeit finanziert würde. Laut Berechnungen würden acht Wochen Vaterschaftsurlaub mit 18 Millionen Franken zu Buche schlagen. Das entspräche 0,2 Lohnprozenten. Mikeler hätte die Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen bevorzugt, die 38 Wochen Elternzeit propagiert, mindestens acht für die Väter. Kostenpunkt: 43 Millionen Franken oder 0,48 Lohnprozente.

«Wer soll das bitte bezahlen? Was wir hier diskutieren ist gefährlich», rief SVP-Landrätin Caroline Mall in den Saal. Und Jacqueline Bader Rüedi (FDP) mahnte:

«Die Fondslösung heisst weniger Lohn für Arbeitnehmer und höhere Kosten für Arbeitgeber. Das ist keine soziale Lösung, sondern asozial.»

Ihre Parteikollegin Saskia Schenker argumentierte nüchterner und wies darauf hin, dass mit den umgesetzten 14 Tagen Vaterschaftsurlaub und bevorstehenden weiteren Massnahmen auf nationaler Ebene schon genug getan werde. Überhaupt wehrte sie sich gegen ein rein kantonales Vorgehen. Und sie hob einen Unsicherheitsfaktor der Fondslösung hervor: «Einzahlen wäre Pflicht, aber gewähren müssten Arbeitgeber den Urlaub dennoch nicht.»

Dem hielt Regierungsrätin Schweizer vergeblich entgegen, dass ähnliche Modelle in der Waadt und im Wallis bereits zeigten, dass ein Fonds funktionieren kann.