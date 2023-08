Baselland Landrat sieht keine Dringlichkeit bei der Öffnung der Rheinstrasse Der Landrat traf sich neu zusammengesetzt zur ersten Sitzung nach den Sommerferien. Ein Postulat von Christine Frey zur Öffnung der Rheinstrasse wurde als nicht dringend erklärt. Damit bleibt die Strasse gesperrt.

Betonblöcke versperren derzeit die Durchfahrt durch die Rheinstrasse in Augst. Bild: Juri Junkov

Mit 22 neuen Mitgliedern tagte der neue Landrat am Donnerstag im provisorischen Landratssaal an der Kasernenstrasse in Liestal erstmals nach den Sommerferien. Dabei beschäftigte sich das Parlament mit seiner Angelegenheit, die in den vergangenen Wochen die Region stark bewegte: die gesperrte Rheinstrasse in Augst.

Ein dringliches Postulat von FDP-Landrätin Christine Frey, die eine Öffnung der Rheinstrasse forderte, wurde als nicht dringlich erklärt. Das Zweidrittelmehr, das dafür nötig gewesen wäre, wurde nicht erreicht. Damit bleibt die Rheinstrasse bis auf weiteres für den motorisierten Verkehr gesperrt, was von Gewerbetreibenden stark kritisiert wird.

Das Postulat von Christine Frey hatte verlangt, dass die aufschiebende Wirkung der Sperrung, die durch verschiedene Beschwerden ausgelöst wurde, aufgehoben wird. Unter anderem hatten die Gemeinde Augst und der VCS Beschwerde gegen die Öffnung der Rheinstrasse erhoben. Der Landrat hatte im Juni entschieden, die Strasse wiederzueröffnen.