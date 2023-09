Baselland Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain sucht neue Leitung: Lukas Kilcher zieht nach zehn Jahren weiter Der Sechzigjährige wird neuer Direktor der landwirtschaftlichen Beratungszentrale Agridea. Mithilfe eines Headhunters sucht der Kanton Baselland nun einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Lukas Kilcher verlässt nach zehn Jahren den Ebenrain in Sissach. Bild: Kenneth Nars

Am Ebenrain in Sissach geht eine Ära zu Ende: Lukas Kilcher, der seit 2013 dem Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung als Leiter vorstand, tritt ab. Er verlässt die Einrichtung und wird neuer Direktor der landwirtschaftlichen Beratungszentrale Agridea.

Kilcher wird sein neues Amt am 1. Januar 2024 antreten. In einer Mitteilung schreibt Agridea über den künftigen Chef: «Mit seinen fundierten Fach- und Sprachkenntnissen, seiner ausgezeichneten Vernetzung und seinem interdisziplinären Leistungsausweis vermochte er den Vorstand zu überzeugen.» Auf Anfrage sagt Kilcher: «Mir gefällt es ausserordentlich gut am Ebenrain. Ich hatte überhaupt nicht vor, ihn zu verlassen.» Als er aber im Frühsommer ein Angebot von Agridea erhielt, habe ihn diese Herausforderung gepackt.

«Es ist eine tolle Chance, mit Agridea nun gesamtschweizerisch wirken zu dürfen», sagt Kilcher. Mit seinem neuen Vorgesetzten, dem Volkswirtschaftsdirektor Thomi Jourdan, habe sein Abgang überhaupt nichts zu tun. Agridea bereitet auch Wissen für Kantone auf, weshalb Lukas Kilcher mehrfach mit der landwirtschaftlichen Beratungszentrale zu tun hatte.

«Zweifelsohne viel für den Kanton erreicht»

Seit Donnerstag sucht der Kanton Baselland durch den Headhunter Upconsult nach einer Nachfolge für Lukas Kilcher. «Da es sich um eine wichtige Position handelt, haben wir den Auftrag extern vergeben», erklärt Olivier Kungler von der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Eine der zahlreichen Voraussetzungen für den neuen Ebenrain-Direktor ist gemäss der Stellenannonce ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in Landwirtschaft.

Zum Leistungsausweis von Lukas Kilcher hält Kungler ein wenig nüchtern fest: «Herr Kilcher hat in seiner Rolle als Leiter Ebenrain zweifelsohne viel für den Kanton erreicht und auch viele wichtige Projekte initiiert, die auf gutem Weg sind.»