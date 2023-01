Baselland Mann von Baggerschaufel erfasst: Tödlicher Arbeitsunfall in Oberwil Der 56-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls mit Arbeiten auf einer Baustelle an der Schulstrasse beschäftigt. Er verstarb noch vor Ort.

An der Schulstrasse in Oberwil ist es am frühen Donnerstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle gekommen. Das teilt die Baselbieter Polizei am Abend mit.

Nach Angaben der Polizei war das Opfer, ein 56-jähriger Mann, mit Arbeiten auf der Baustelle beschäftigt, als er von einer Baggerschaufel getroffen wurde. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie es genau zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar und wird von der Polizei und der Staatsanwaltschaft untersucht.