Baselland Maskenverweigerin wehrt sich gegen Busse – und taucht vor Gericht nicht auf Weil sie in der S-Bahn keine Maske trug, wurde einer Baselbieterin ein Strafbefehl zugestellt. Die Busse wird sie nun wohl zahlen müssen.

Die Frau erhielt eine Busse, weil sie in der S-Bahn keine Maske trug (Symbolbild). Severin Bigler

Eine Maskenverweigerin hätte sich am Dienstag vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz verantworten müssen. Der Grund: Sie akzeptierte eine Busse von 300 Franken nicht, die sie im April 2021 erhalten hatte, als sie während der Maskenpflicht ohne eine solche in der S-Bahn unterwegs gewesen war, und legte Einsprache ein.

Um 8.15 Uhr, als die Verhandlung um die Masken-Busse beginnen sollte, fehlte von der Frau aber jede Spur. Nach 15 Minuten Wartezeit sagte der Richter die Verhandlung ab – man gehe nach dieser Frist davon aus, dass die Baselbieterin die Einsprache zurückziehe und den Strafbefehl akzeptiere, so schreibe es das Gesetz vor. Damit müsse sie die Busse in unbekannter Höhe nun bezahlen.

Die Frau sprach sich während der Pandemie öffentlich gegen die Massnahmen, allen voran die Maskenpflicht, aus – besonders bei Kindern. Auch an regionalen Demonstrationen gegen die Covid-Massnahmen nahm sie teil. Auf Anfrage der bz wollte sie am Dienstag keine Auskunft zum Fall geben und nicht offenlegen, weshalb sie nicht vor Gericht erschienen ist.