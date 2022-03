Baselland Nachsitzen für revidierte Budgets im Oberbaselbiet Gelterkinden und Thürnen stehen immer noch ohne bewilligte Voranschläge 2022 da. Spannende Gemeindeversammlungen sind angesagt.

In Gelterkinden und Thürnen musste bei der Überarbeitung der Budgets der Rotstift angesetzt werden. bz-Archiv

Gelterkinden übernächsten Mittwoch, Thürnen schon am kommenden Dienstag: Die Gemeindeversammlungen müssen die Budgets 2022 absegnen, die sie im Dezember zurückgewiesen respektive abgelehnt haben (die bz berichtete). Die Gemeinderäte haben sie inzwischen überarbeitet.

«Ein Budget ist kein Schönheitswettbewerb»

Der «neue» Voranschlag für dieses Jahr der Gemeinde Gelterkinden rechnet gar mit einem Fehlbetrag von 1,64 Millionen Franken, nachdem die erste Version noch einen Verlust von 1,35 Millionen ausgewiesen hat. Trotz Potenzial in allen Bereichen erachte der Gemeinderat die Zeit als zu kurz, um im laufenden Jahr Spareffekte realisieren zu können, schreibt er in seinen Ausführungen und betont: «Ein Budget ist kein Schönheitswettbewerb.» Hier könne nicht gespart werden, dies müsse vorher und nachher geschehen.

Die Behörde hat die Beiträge an Vereine und Organisationen von 26’000 Franken wieder vollumfänglich aufgenommen, ebenfalls den Erfahrungsstufenanstieg bei Löhnen sowie die Kosten für den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz. Diese Posten waren fürs ursprüngliche Budget gestrichen worden, was an der Versammlung Ende 2021 auf teils heftige Kritik stiess. Den Sparmassnahmen zum Opfer fällt unter anderem die finanzielle Unterstützung der Patengemeinde Lütschental.

Finanzplan zeichnet düstere Zukunft

Das Motto in Gelterkinden heisst auch in den kommenden Jahren: sparen. Nicht nur das aktuelle Budget ist tiefrot, auch bis 2026 wird die 6210-Seelen-Gemeinde laut dem ebenfalls angepassten Finanzplan jährliche Defizite zwischen 865'000 und 1,5 Millionen Franken einfahren. «Der Schuldenabbau wird uns auf lange Zeit stark beschäftigen», spricht der Gemeinderat Klartext. Eines der Legislaturziele lautet denn auch:

«Es wird ein langfristiges Konzept zur Schuldentilgung erarbeitet.»

Heuer und in den folgenden Jahren muss die Exekutive Wege finden, um die Erfolgsrechnung entlasten und die Finanzlage stabilisieren zu können. Von einer Steuererhöhung – derzeit hat Gelterkinden einen Steuerfuss von 59 Prozent – ist (noch) nicht die Rede.

Am 1. April übernimmt der vor vier Wochen neu gewählte Gemeinderat Pascal Catin (Bürgerlicher Zusammenschluss Gelterkinden/BZG) das Ressort Finanzen vom per Ende Monat zurücktretenden Stefan Degen (BZG).

Thürnen schreibt trotz höherer Steuern rote Zahlen

Die Thürner Gemeindeversammlung sagte im Dezember zwar Ja zu einem höheren Steuersatz – 56 statt 51 Prozent –, lehnte das Budget aber ab. Der Gemeinderat beantragte, den Steuerfuss gleich auf 66 Prozent hinaufzusetzen, was Schiffbruch erlitt. Diese Budgetvariante sah einen Verlust von 20'000 Franken vor.

Die Behörde hat auf Basis des neuen Steuerfusses den Voranschlag überarbeitet. Dieser weist nun einen Verlust von rund 345'000 Franken aus; der Gesamtaufwand fällt gut 100'000 Franken geringer aus, der Gesamtertrag um knapp 430'000 Franken tiefer. Der Gemeinderat erwähnt in seiner Botschaft erneut, dass ohne Steuererhöhung für dieses Jahr ein Loch von 600'000 Franken zu beklagen und das Eigenkapital von derzeit drei Millionen in fünf Jahren aufgebracht wäre.

Wie Gelterkinden kommt auch Thürnen nicht darum herum, weiter zu sparen oder zusätzliche Einnahmen zu generieren.