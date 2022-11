Baselland Regierung will höhere Prämienverbilligungen und mehr Lohn für Staatspersonal Der Baselbieter Regierungsrat reagiert auf die stark ansteigenden Krankenkassenprämien und möchte diese vollständig ausgleichen. Die Kantonsangestellten sollen zudem erstmals seit 22 Jahren eine Reallohnerhöhung erhalten.

Der Kanton will Haushalte mit tieferen Einkommen vor den höheren Krankenkassenprämien schützen. Symbolbild/Max Tinner

Die Landräte und Landrätinnen bewiesen sich im Herbst als eifrige Vertretende des Volkes. Als ein Preisschock nach dem andern auf die Bevölkerung zukam, reagierten gleich mehrere Landräte mit Vorstössen: Gleich mehrere wollten entweder eine Reallohnerhöhung für das Staatspersonal oder höhere Prämienverbilligungen erwirken.

Der Regierungsrat lehnt diese Vorstösse im Hinblick auf die Budgetsitzung Mitte Dezember alle ab. Aus einem einfachen Grund: Die Baselbieter Regierung ist selbst aktiv geworden und legt fünf eigene Anträge vor. Die wichtigsten Anliegen: Er will die Prämienverbilligungen um 11,1 Millionen Franken erhöhen und die Löhne des Staatspersonals um 0,5 Prozent erhöhen. Stimmt der Landrat den Anliegen zu, würde im Budget 2023 ein Defizit von 9,6 Millionen Franken resultieren.

Tiefe Einkommen sollen entlastet werden

Die Mittlere Prämie steigt im Baselbiet um sieben Prozent - ein happiger Anstieg, weshalb die Regierung Menschen mit tieferen Einkommen entlasten will. Um den Prämienanstieg vollständig auszugleichen werden besagte 11,1 Millionen Franken notwendig.

Auch das Staatspersonal will die Regierung entlasten. Zum einen mit einem Teuerungsausgleich von 2,5 Prozent auf die Löhne, was sich mit 16,2 Millionen Franken im Budget 2023 niederschlagen würde. Andererseits mit einer Reallohnerhöhung um 0,5 Prozent. Die Regierung begründet diesen Antrag in einer Medienmitteilung wie folgt:

«Die vergangenen Jahre waren alles andere als einfach. Dessen ist sich der Regierungsrat bewusst und will deshalb den Mitarbeitenden Wertschätzung für die geleistete Arbeit und die gemeinsam erreichten Ziele entgegenbringen.»

Ein weiterer Antrag an den Landrat betrifft die höheren Preise für die kantonseigene Strombeschaffung. Um diese zu decken, geht die Regierung mit Mehrkosten von 4,5 Millionen Franken aus.

Ausgangslage für den Kanton sei gut

Durch die neuen Finanzanträge der Regierung würde sich für das Budget 2023 statt einem Überschuss von 25,5 Millionen ein Defizit von 9,6 Millionen Franken ergeben. Der Kanton Baselland profitiere von einem soliden finanziellen Fundament, schreibt die Regierung. Für das aktuelle Jahr erwartet sie einen Überschuss von 151 Millionen Franken.

Trotz der mit hoher Wahrscheinlichkeit ausbleibenden Ausschüttung durch die Schweizerische Nationalbank, sei die Ausgangslage für den Kanton gut. Das gute AAA-Zeugnis der internationalen Rating-Agentur Standard & Poor’s stimme zuversichtlich. Der Kanton könne nötige Reformen umsetzen und somit auch künftig eien ausgeglichenen Finanzhaushalt präsentieren. So wäre er auch für ein womöglich schwieriges Jahr 2023 gewappnet.