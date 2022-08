Baselland Regina Werthmüller tritt nach elf Jahren aus dem Landrat zurück Die parteilose Landrätin und Vorstandsmitglied der Starken Schule beider Basel möchte aufgrund ihres beruflich grösseren Arbeitspensums als Lehrerin politisch kürzertreten.

Regina Werthmüller ist nur noch in diesem Monat Mitglied des Baselbieter Landrats. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

In ihrer elfjährigen Amtszeit reichte die parteilose Regina Werthmüller insgesamt 40 Vorstösse und sechs Anfragen ein – insbesondere im Bildungsbereich. Am 1. September tritt die Gymnastik- und Musikpädagogin mit Jahrgang 1963 nun aus dem Baselbieter Landrat zurück. Werthmüller möchte aufgrund ihres beruflich grösseren Arbeitspensums als Lehrperson politisch kürzertreten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Regina Werthmüller war während ihrer gesamten Amtszeit im Landrat politisch ausgesprochen engagiert und vertrat anfänglich die Fraktion der Grünen Baselland, später die Fraktion glp/Grüne-Unabhängige in den Landratskommissionen für Bildung (BKSK), Geschäftsprüfung (GPK), Justiz (JSK) sowie Volkswirtschaft und Gesundheit (VGK)», schreibt die Lobbyorganisation Starke Schule beider Basel (SSbB), bei der Werthmüller Mitglied im Verwaltungsrat ist. «Vor allem die Vorstösse im Zusammenhang mit den Passepartout-Lehrmitteln und zum Baselbieter Lehrplan haben massgebend mitgeholfen, der geleiteten Lehrmittelfreiheit und dem Stofflehrplan Volksschule Baselland mit klar definierten Inhalten und Jahreszielen zum Durchbruch zu verhelfen.»

Nach Werthmüllers Rücktritt als Parlamentarierin werde neu ab September Landrätin Anita Biedert (SVP) «die Interessen der SSbB im Landrat vertreten und entsprechende Vorstösse einreichen». Biedert ist ausgebildete Lehrperson der Primar- und Sekundarstufe I und unterrichtet noch über das ordentliche Pensionsalter hinaus auf der Primarstufe.

Erstnachrückender der Landratswahlen 2019 im Wahlkreis Sissach wäre Marcel Zimmermann von der BDP. Ob er das Amt antritt, ist aber noch offen.