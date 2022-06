Baselland Sechs Birstaler Gemeinden spannen bei der Feuerwehr zusammen: Neue Tagesmiliz soll schnelle Einsätze ermöglichen Aesch, Arlesheim, Duggingen, Grellingen, Pfeffingen und Reinach wollen 2024 ihre vier Feuerwehren fusionieren. Dabei setzen sie nicht auf die vom Kanton angestrebte Teilprofessionalisierung.

Viele Feuerwehren kämpfen mit Personalnot. Nun probieren sechs Birstaler Gemeinden mit einer Tagesmiliz etwas neues aus. Symbolbild: Donato Caspari

Mittlerweile zwei Jahre ist er her, der Grundsatzentscheid der Baselbieter Regierung, die heute aktiven 20 Ortsfeuerwehren und 22 Verbünde in drei Regionalfeuerwehren zusammenzufassen, bei denen Profis das Milizkorps führen sollen. Das Reformprojekt «Feuerwehr 2025+» stiess allerdings auf so heftigen Widerstand, dass der Kanton vergangenen Monat die Notbremse zog. Die Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens wird nun «breit abgestützt von Grund auf überprüft und neu lanciert».

Dabei haben viele Gemeinden den Handlungsbedarf erkannt, zeichnen sich doch zumindest mittel- bis langfristig Personalsorgen ab. Die sechs Gemeinden Aesch, Arlesheim, Duggingen, Grellingen, Pfeffingen und Reinach wollen nicht länger zuwarten: Heute Dienstagmorgen präsentierten sie in Duggingen das Projekt «K2»: Die Feuerwehren Duggingen, Arlesheim, Klus (Aesch, Pfeffingen, Grellingen) sowie die Stützpunktfeuerwehr Reinach sollen zur Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Birs zusammengelegt werden. Dazu schreiben sie:

«Mit diesem Vorgehen soll sichergestellt werden, dass die Sicherheit der Bevölkerung auch in zehn Jahren noch genauso gut gewährleistet ist wie heute.»

Tagespauschale für Milizler auf der Wache

Die Fusion würde bedeuten, dass 225 Miliz-Feuerwehrleute ein Gebiet mit 45'000 Einwohnern versorgen. Vollamtliche Einsatzkräfte kennt heute nur Reinach mit 450 Stellenprozenten. Und gemäss den Unterlagen der Pressekonferenz soll es auch beim neuen Verbund dabei bleiben. Die vom Kanton Baselland angestrebte und von Reinach schon umgesetzte Teilprofessionalisierung der Korps würde also nicht weiter ausgebaut. Und auch die heute vier Feuerwehrmagazine in Reinach, Arlesheim, Aesch und Duggingen sollen beibehalten werden. Allerdings sei eine Bestandesreduktion der einzelnen beteiligten Feuerwehren nicht auszuschliessen.

Kernelement des Projekts ist eine sogenannte Tagesmiliz: Einige Milizangehörige sollen sich tagsüber stets auf der Wache aufhalten, dort verschiedene Arbeiten erledigen und «sofort mit Sondersignal zu Einsätzen ausrücken können». Sie werden mit einer Tages-Sonderpauschale entschädigt. In der dazugehörigen Mitteilung steht: «So kann der gesetzliche Auftrag, innert zehn Minuten am Einsatzort zu sein, trotz immer grösserem Verkehrsaufkommen und reduzierter Tagesverfügbarkeit der Feuerwehrangehörigen mittel- bis langfristig erfüllt werden.»

Bis 2024 soll alles bereit sein

Für die initiierenden sechs Gemeinden scheint dieses neue Modell nicht verhandelbar, wie sie im schriftlichen K2-Projektauftrag klarmachen:

«Die Etablierung einer Tagesmiliz ist integraler Bestandteil des Projektes und bildet eine tragfähige Variante zur Teilprofessionalisierung.»

Damit versucht der Verbund wohl auch, Grabenkämpfe zwischen Profis und Milizlern zu umgehen, wie sie etwa bei der 2020 gestarteten Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Liestal entstanden.

Das Vorhaben im Birstal soll aber nicht im Widerspruch zur Reform 2025+ stehen, sondern berücksichtige Erkenntnisse und Analysen daraus - eben eine Variante. Derzeit erst ein Grobkonzept, ist geplant, es bis in einem Jahr in ein detailliertes Konzept auszuarbeiten, das dann von den Gemeindeversammlungen oder Einwohnerräten genehmigt werden muss. Ab 2024 soll der Betrieb dann etappenweise hochgefahren werden. Später sei auch eine geografische Erweiterung des Verbunds möglich.

Die Initianten sind von ihrem Vorhaben überzeugt, wie sie schreiben:

«Das avisierte Modell der Zusammenarbeit ist zukunftsorientiert und nachhaltig und soll das bewährte Milizsystem stärken und sichern.»

Deshalb gibt man sich auch zuversichtlich, dass die neue Organisation den Status als Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr erhält. Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung begleite und unterstütze das Projekt. Feuerwehrinspektor Werner Stampfli ist beim Projekt in beratender Funktion an Bord.