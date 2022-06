Baselland Solar-Offensive in Baselland: Solardächer jetzt auch in Schutzzonen Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion lockert die Vorschriften für Fotovoltaikanlagen auf Dächern. Neu sind die Panels auch auf Häusern in gewissen Schutzzonen erlaubt.

Der Bau dieser Solaranlage in Buckten war schon bislang erlaubt. Neu hinzu kommen nun Dächer in den sogenannten Isos-A-Gebieten ausserhalb der Kernzone. niz/bz-Archiv

Noch immer gibt es im Kanton Baselland Gebiete, in denen Solarzellen auf dem Dach tabu sind. Nicht bewilligt worden sind Fotovoltaikanlagen bislang auf Natur- und Kulturdenkmälern von nationaler und kantonaler Bedeutung, ebenso auf Gebäuden, die in Gebieten stehen, die unter Schutz des Bundes stehen. Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion will nun diese strikten Vorgaben etwas aufweichen.

Sie hat es auf Immobilien abgesehen, die zwar in strengen Schutzzonen, nicht aber in den Ortskernen liegen. Dort sollen Solaranlagen auf Dächern künftig bewilligungsfähig sein, wenn sie ästhetischen Mindestvorgaben entsprechen.

Lockerung ist Reaktion auf Landratsvorstösse

«Man hat den Wunsch an uns herangetragen», sagte der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) bei einer Medienkonferenz am Mittwoch in Pratteln, «dass man den Spielraum besser nutzen soll.»

Baselland habe schon bisher eine liberale Praxis angewendet. So seien seit 2014 Fotovoltaikanlagen ausser in Schutzzonen bewilligungsfrei gewesen, eine Meldung habe genügt. «Es geht aber immer auch besser», sagte Reber.

Die Praxisänderung geht auf diverse Landratsvorstösse zurück, namentlich genannt wurde eine Motion von 2021, welche die Lockerung der Vorgaben in Kernzonen explizit forderte.

Weiterhin unerwünscht: Solar-Flicken-Teppiche

Betroffen von der neuen Regelung sind die Gemeinden, die im Isos eingetragen sind, also im Inventar der Ortsbilder von nationaler Bedeutung. Im Baselbiet sind das rund 30 der 86 Gemeinden.

Möglich wird die Lockerung, weil das Isos bei den besonders schützenswerten sogenannten A-Gebieten zwei Kategorien unterscheidet: Es gibt einerseits die historischen Dorfkerne, aber auch Gebiete ausserhalb der Kernzonen. Die Dorfkerne bleiben für Solaranlagen Sperrzone. Bei den restlichen Isos-Gebieten muss ein Gesuch eingereicht werden.

Ist die Anlage «genügend angepasst», wie die Bau- und Umweltschutzdirektion festhält, erhält sie eine Bewilligung. Genügend angepasst heisst: Die Solarzellen müssen rechteckig sein und kompakt angelegt werden. Das soll Flickwerke verhindern, also etwa Solarpanels, die sich rund um einen Kamin gruppieren oder die asymmetrisch auf dem Dach verteilt sind.

Rein mengenmässig seien die neuen Dachflächen «nicht matchentscheidend» bei der Energiewende, wie Reber unumwunden zugab. Aber:

«Es ging aber auch darum, dass wir Konflikte zwischen Bauwilligen und dem Denkmal- und Ortsbildpflege verringern wollen. Wir gehen davon aus, dass mit der neuen Praxis ablehnende Entscheide besser verstanden werden.»

Schon bislang war es im Kanton Baselland bei 93 Prozent der Dachflächen in Bau- aber auch in Landwirtschaftszonen möglich, bewilligungsfrei Solaranlagen zu erstellen. Bei den restlichen sieben Prozent wurden rund zwei Drittel der Gesuche bewilligt. Lediglich in etwa zwei bis drei Prozent der Siedlungsfläche waren Bewilligungen ausgeschlossen. Von diesen zwei bis drei Prozent Restflächen wird nun ein weiterer Teil für Solaranlagen freigegeben.

Bottminger Weiherschloss bleibt tabu für Solarzellen

Schon bisher waren im Baselbiet Solaranlagen in Kernzonen möglich – aber nur dann, wenn eine Gemeinde nicht im Isos eingetragen ist. Weiterhin ausgeschlossen bleiben Solarzellen auf Dächern in den herausragenden Ortskernen wie in Pratteln oder Allschwil sowie auf Baudenkmälern wie etwa dem Bottminger Weiherschloss.

Isaac Reber sagte, im Fall von abgelehnten Gesuchen könnten die Betroffenen stattdessen bei Stromanbietern Sonnenstrom beziehen. Das sei in vielen Fällen einfacher, effizienter und wirtschaftlicher als in historisch gewachsenen, häufig kleinteiligen Ortskernen.