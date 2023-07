Baselland Transport BLT kauft weitere Elektrobusse und produziert mehr grüne Energie Ab 2024 gelangen acht neue Elektrobusse zum Einsatz. Zudem baut die Baselland Transport AG bei der Produktion erneuerbarer Energien weiter aus.

Vor zwei Jahren stellten die Baselland Transport (BLT) seine E-Busse auf der Linie 37 vor. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das Transportunternehmen Baselland Transport AG (BLT) mit Sitz in Oberwil erhöht seine Produktion erneuerbarer Energien auf jährlich 1600 Megawattstunden. Es hat gestern auf seinem Busdepot in Eptingen eine neue Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen; eine weitere wird im Herbst auf der Remise in Rodersdorf installiert. Die BLT Sonnenenergie AG finanziert, betreibt und wartet sämtliche Fotovoltaikanlagen der BLT.

Gleichzeitig beschafft das Unternehmen acht neue Elektro-Normbusse als Ersatz für Dieselbusse. Sie werden ab 2024 im Einsatz sein. Fünf Normbusse werden auf den Linien im unteren Baselbiet verkehren sowie drei Midibusse auf den BLT-Strecken im oberen Kantonsteil. Das Investitionsvolumen für die acht Elektrobusse und die notwendige Ladeinfrastruktur beträgt 6,5 Millionen Franken.