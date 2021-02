BASELLAND Trotz Corona: Kein generelles Fasnachts-Verbot – aber starke Einschränkungen Im Hinblick auf die kommenden zwei Fasnachtswochen hat die Baselbieter Regierung die Leitplanken gesetzt, innerhalb derer närrisches Treiben möglich sein soll.

Trotz Corona - Die Kleinsten müssen dieses Jahr nicht völlig auf die Fasnacht verzichten. Bild: Andrea Stalder

Der Kanton Basel-Landschaft macht die Verordnungen des Bundesrats über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie geltend, verzichtet aber auf zusätzliche Einschränkungen während der kommenden Fasnachtswochen. So steht es in einer Medienmitteilung der Baselbieter Regierung vom Dienstag. Entsprechend bleiben private Veranstaltungen, also Treffen im Familien- und Freundeskreis bis maximal fünf Personen, weiterhin erlaubt.

Hingegen ist die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen auf Gemeindeebene für und mit Publikum während der Fasnachtszeit im ganzen Kanton verboten. Als Veranstaltung gilt hierbei «ein zeitlich begrenzter, in einem definierten Raum oder Perimeter stattfindender und geplanter öffentlicher Anlass», wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist. Neben Umzügen, Platzkonzerten oder Fasnachtsfeuer ist somit auch die Darbietung von Schnitzelbänken im Freien unzulässig, heisst es weiter.

Grundsätzlich gelte es, Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum zu verhindern. Darauf sei vor allem bei der Ausstellung von Fasnachtsobjekten, etwa Laternen oder Skulpturen, zu achten. Solche Ausstellungen sind erlaubt, es müsse aber dafür gesorgt werden, dass sich im Zuge der Ausstellungen nicht mehr als fünf Personen versammeln, dass Hygienemasken getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden. Für die Befolgung dieser Massnahmen seien je nach Situation entweder die Veranstalter oder die Besucherinnen und Besucher in Eigenverantwortung zuständig, wie Rolf Wirz vom Kantonalen Krisenstab auf Anfrage erläutert:

«Ein Stück weit ist natürlich jeder selbst für sein Handeln verantwortlich.»

In der Medienmitteilung werden auch Gastronomiebetriebe angehalten, Menschenansammlungen vor ihren Lokalen zu verhindern. Restaurants, Bars und Clubs dürfen während der Fasnacht zwischen 6:00 und 23:00 Uhr Speisen und Getränke als Take-away herausgeben, aber weder Steh-noch Sitzgelegenheit zur Konsumation zur Verfügung stellen.

In ganz kleinem Kreise sind weitere fasnächtliche Aktivitäten und Fasnachtsmusik erlaubt. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Einzelpersonen und Gruppen bis zu fünf Personen dürfen etwa in der Form eines «Schiisdräckzüügli» durch die Strassen ziehen, sofern die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht eingehalten werden. Und mit «Masken» sind hier ausdrücklich nicht nur die Larven gemeint.