Baselland Vorteile wiegen mehr: Baselland stimmt für den Systemwechsel bei der Sozialhilfe Es ist ein Abstimmungsergebnis, das nur wenige Deutungen zulässt: Fast 64 Prozent der Stimmbevölkerung sprechen sich für die Systemumstellung im Sozialhilfewesen aus.

Die Parolen der Befürworter machten auf das Stimmvolk offensichtlich den stärkeren Eindruck. Kenneth Nars

Die Baselbieter SP zeigte sich negativ überrascht von der hohen Zustimmung, die Grünen sind regelrecht wütend. Für den SP-Fraktionschef im Landrat, Roman Brunner, war der Ja-Stimmen-Anteil von 63,82 Prozent ein Ausdruck dessen, dass «die Mehrheit der Bevölkerung offensichtlich die Vorteile der Vorlage höher gewichtet als wir von der SP den Nachteil des Langzeitabzugs. Das müssen wir akzeptieren.»

Die Grünen ihrerseits sprachen in einer Mitteilung von «einem beschämenden Tag fürs Baselbiet» und folgerten: «Das Gesetz basiert auf dem von bürgerlicher Seite geprägten Bild, das Armutsbetroffenen mangelnde Motivation zur Arbeit und damit eine selbst verschuldete Lage unterstellt.»

Trotz der linken Bestürzung über die hohen Akzeptanzwerte dieser Teilrevision, insbesondere auch in den links dominierten grossen Unterbaselbieter Gemeinden wie Münchenstein, war der gestrige Grundtenor im Landkanton ein anderer. Die Systemumstellung wird als Chance und Aufforderung an die Behörden begriffen, die Anzahl jener zu vermindern, die überhaupt in die Sozialhilfe fallen.

Diesbezüglich lobte Finanzdirektor Anton Lauber das Baselbieter Stimmvolk für seinen «ganzheitlichen Blick auf die Sozialhilfe», den es mit diesem deutlichen Resultat bewiesen habe: «Mit dem neuen Gesetz kann man in den entscheidenden ersten beiden Jahren der Sozialhilfe die Motivation und damit die Chance auf die Integration erhöhen», gab sich der Mitte-Regierungsrat überzeugt.

Nur vier kleine Dörfer mit einer Nein-Mehrheit

Bei einer gewiss nicht überragenden, aber auch nicht krass unterdurchschnittlichen Stimmbeteiligung von 38,51 Prozent lässt das Endergebnis nur wenig Interpretationsspielraum zu. Aus dem Rahmen fielen gestern lediglich jene vier Oberbaselbieter Gemeinden aus dem Bezirk Sissach, die als einzige die Vorlage ablehnten: Häfelfingen, Kilchberg, Rümlingen und Rünenberg.

SVP-Fraktionschef Peter Riebli teilte die allgemeine Annahme, dass sich in diesen traditionell SVP-nahen Gemeinden die Unzufriedenheit von rechtsbürgerlicher Wählerschaft über die zu wenig strenge Revision mit den linken Nein-Stimmen zu einer Mehrheit vermengt hatte. Die SVP selbst sei mit dem Endergebnis sehr zufrieden:

«Das Resultat beweist die latente Unzufriedenheit im Baselbiet mit den steigenden Kosten in der Sozialhilfe und der zunehmenden Anzahl Fälle. Nun hat das Volk realisiert, dass es so nicht weitergehen kann, und die Teilrevision ein pragmatischer Schritt in die richtige Richtung ist.»

So lautete die Analyse des Urhebers des ganzen Revisionsprozesses. Ein weiterer SVP-Vertreter, der Zwingner Landrat und alt Gemeindepräsident Ermando Imondi, hatte dieses Abstimmungsergebnis ebenfalls in dieser Deutlichkeit erwartet.

Nichtsdestotrotz will die SVP die Umsetzung «sehr kritisch» verfolgen. Hier insbesondere die Frage, ob es dank des Gesetzes schnellere Reintegrationen in den ersten Arbeitsmarkt geben wird und damit eine kürzere Verweildauer in der Sozialhilfe und sinkende Kosten. «Sollten sich diese Erwartungen nicht erfüllen, wird die SVP rasch nachstossen und nicht mehrere Jahre lang zusehen», kündigt Peter Riebli an.

Assessmentcenter kommt frühestens 2024

Ein strenges Monitoring wird sich die SP ebenfalls auf die Fahnen schreiben: «Wir hoffen jetzt darauf, dass sich die beabsichtigten positiven Effekte dieser Vorlage tatsächlich einstellen und möglichst wenige Menschen vom Langzeitabzug betroffen sein werden», gab SP-Landrat Brunner zu Protokoll:

«Wir werden in frühestens zwei Jahren, wenn die ersten dieser Fälle zu erwarten sind, genau beobachten, was mit den Menschen passiert, die vom Langzeitabzug betroffen sind.»

Finanzdirektor Anton Lauber betonte seinerseits die lange Vorbereitungszeit, den die Gesetzesrevision bis zur Umsetzung in die Praxis benötigen dürfte. Offiziell tritt es am 1. Januar 2023 in Kraft. Gemäss provisorischem Zeitplan sollen noch in diesem Sommer die Handbücher angepasst und mit den Gemeinden Schulungen durchgeführt werden.

Länger wird es laut Lauber mit dem neuen Assessmentcenter dauern, «da wir hier Pionierarbeit leisten. Spätestens ab Anfang 2024 soll das Assessmentcenter aber operativ tätig sein.»

Ebenso unklar war zum Zeitpunkt der Abstimmung, ob die zwei Jahre Anrechnungszeit für den Langzeitabzug von 40 Franken erst per Anfang 2023 beginnen zu zählen, oder ob diese den Betroffenen rückwirkend bis 1. Januar 2023 angerechnet werden. «Hier sind wir mit den Gemeinden noch daran, einige knifflige Details zu klären», kündigte der Finanzdirektor an.