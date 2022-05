Baselland WWF hält daran fest: Neue Kraftwerke an Birs und Ergolz sind Unsinn Die Umweltschutz-Organisation wehrt sich dagegen, dass Baselland im kantonalen Richtplan total zehn mögliche neue Standorte für Kleinwasserkraftwerke einträgt. Der Schaden an der Natur sei zu gross.

Im September 2021 wurde die neue Anlage des Kraftwerks Obermatt in Zwingen eingeweiht. Baselland würde gerne weitere Kleinkraftwerke bauen. ken/bz-Archiv

Der WWF Region Basel wehrt sich weiterhin gegen neue Kleinflusskraftwerke entlang der Birs und der Ergolz. Der Eintrag von zehn möglichen Standorten in den Richtplan des Kantons Baselland werde abgelehnt; so steht es in der Reaktion des WWF zur Richtplananpassung. Die Vernehmlassungsfrist endete am Dienstag, 31. Mai.

Der WWF schreibt, die vorgeschlagenen Standorte seien weder energiepolitisch noch ökonomisch oder ökologisch vertretbar. Die zu erwartende Strommenge sei gering, die Eingriffe in die Natur zu gross.

Kritik an Bau- und Umweltschutzdirektion

Weiter würde der Bund die Projekte kaum fördern. «Ein Richtplaneintrag macht deshalb auch keinen Sinn.» Lenke die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) nicht ein, so der WWF weiter, erweise sie «den grünen Anliegen einen Bärendienst».

Regierungsrat und BUD-Vorsteher Isaac Reber sagte im April in einem bz-Interview, es handle sich um Standortoptionen. Von Umweltschutzverbänden und Fischern erwarte er mehr als reine Fundamentalopposition.