Baselland Auch SP und Grüne starten Kampf gegen die Sozialhilfe-Revision Nach «Verkehrt Baselland» lanciert ein zweites Komitee bestehend aus SP und Grünen ihre Kampagne. Die Baselbieter Stimmbevölkerung entscheidet am 15. Mai über das revidierte Gesetz.

Nach zwei Jahren soll es für Bezügerinnen und Bezüger einen Sozialhilfe-Abzug von 40 Franken geben (Symbolbild). Christian Beutler

Das Bündnis «Verkehrt Baselland», bestehend aus rund 20 Institutionen und Vereinen, hat vergangene Woche den Abstimmungskampf gegen die Revision des Baselbieter Sozialhilfegesetzes lanciert. Gestern Dienstag tat das nun auch das politische Nein-Komitee. Für die Baselbieter SP, die gemeinsam mit den Grünen gegen die Revision kämpft, handele es sich um die wichtigste Abstimmung des Jahres 2022, wie Parteipräsidentin Miriam Locher zur bz sagt.

Dass es für die Partei somit besonders wichtig ist, die Stimmbürgerinnen und -bürger zu mobilisieren, liegt auf der Hand. Für die Abstimmung, die am 15. Mai über die Bühne geht, schreiben Parteimitglieder sogar Postkarten von Hand und verschicken diese an Bekannte und Verwandte.

Unterstützung bis in die politische Mitte erwartet

Die Vorlage gilt als mühsam erarbeiteter Kompromiss, hervorgegangen aus der «Motion Riebli». Der Grundbedarf von 997 Franken pro Monat soll bestehen bleiben, Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern kann dieser Betrag aber wegen geplanter Motivations- und Beschäftigungszuschüssen neu um 100 respektive 80 Franken aufgestockt werden. Aber: Nach zwei Jahren gibt es einen Langzeitabzug von 40 Franken pro Monat, an welchem sich die Gegnerinnen und Gegner stören. Die SP erhofft sich Unterstützung bis in die politische Mitte.

Ziel sei, so SP-Landrat Adil Koller an der gestrigen Medienkonferenz im Regierungsgebäude, das Gesetz zurück an den Landrat zu geben. Locher stellt ausserdem in Aussicht, rechtliche Schritte von «Verkehrt Baselland» bei einem allfälligen Ja zur Sozialhilfe-Revision zu unterstützen.

Was die Argumente gegen das revidierte Gesetz betrifft, sind sich SP und Grüne sowie «Verkehrt Baselland» grösstenteils einig.