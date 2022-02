Bau-Projekt Baselland kann weiterplanen: Landrat sagt klar Ja zum Zubringer Bachgraben Der Autobahn-Anschluss des Bachgrabengebiets in Allschwil ist einen Schritt weiter: Das Kantonsparlament gibt 18,4 Millionen Franken für die Planungen für den Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba) frei, der auch Basel untertunneln würde – die Grünen Basel-Stadt fordern die Basler Regierung auf, das «Monsterbauprojekt» zu stoppen.

Hier bei der A3 in Basel käme das Nordportal des Zuba zu stehen. zvg / Tiefbauamt BL

Geht es nach dem Baselbieter Landrat, so wird frühestens ab 2030 eine neue Strasse das boomende Bachgraben-Gebiet in Allschwil erschliessen. Das Kantonsparlament sagte in seiner Sitzung am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit Ja zum entsprechenden Projektierungskredit. Damit kann die kantonale Bau- und Umweltschutzdirektion das Bauprojekt erarbeiten. Der Kredit umfasst 15,9 Millionen Franken. Zusätzlich wurden 2,5 Millionen Franken freigegeben, die für vorgezogene Landkäufe reserviert sind.

Keine Anträge gab es zu der erst vor wenigen Tagen aufgetauchten Idee, eine zweite Tunnelröhre zu bauen oder zumindest vorzubereiten. Das Komitee «Bachgraben plus», dem mehrere bürgerliche Landratsmitglieder angehören, hatte diesen Vorschlag vergangene Woche propagiert. Per Massenversand wurden rund 50'000 Personen im Kanton Baselland angeschrieben und zu ihren Präferenzen befragt.

Die Baselbieter Regierung, aber auch die Gemeinde Allschwil kritisierten das Vorgehen scharf. Es gefährde ohne Not das Zubringer-Projekt, das mit den Behörden in Basel-Stadt, aber auch in Frankreich abgestimmt sei.

Zwei-Röhren-Variante als «Giftspritze» bezeichnet

Auch im Landrat blieb die Kritik am Vorgehen des Komitees nicht aus. So bezeichnete in der Eintretensdebatte SP-Vertreter Urs Kaufmann die Zwei-Röhren-Forderung als «Giftspritze». Einige Komiteemitglieder sahen sich dazu bewogen, ihre Beweggründe darzulegen. SVP-Fraktionschef und Brief-Mitunterzeichner Peter Riebli entgegnete, man habe nie versprochen, einen Antrag für die zweite Röhre zu stellen. «Das wäre unseriös.» Es gehe darum, dass die Überlegungen für einen späteren Kapazitätsausbau in die Planungen einfliessen würden. Denn es zeichne sich ab, dass es mit einer Tunnelröhre bald wieder Staus gebe im Bachgraben.

Rieblis Parteikollege Florian Spiegel, der seine Unterschrift ebenfalls unter das erwähnte Schreiben setzte, beklagte, die Idee werde von links-grüner Seite verteufelt. «Ich habe auch gestaunt, wer sich alles dazu berufen fühlt, mir erklären zu müssen, was ich als Landrat angeblich darf und was nicht.»

Grüne wollen verbindliche Zusagen zum Tram

Baudirektor Isaac Reber (Grüne) sagte, dass man schon seit 1987 daran sei, den Zubringer Bachgraben zu planen – und trotzdem sei man nicht viel weiter.

«Eigentlich wäre es deshalb ganz einfach: Sagt Ja zu diesem Projekt, damit das einzige Projekt, das überhaupt eine Chance auf Realisierung hat, einen Schritt weiter kommt.»

2019 seien die Pläne für das Projekt mit einem Tunnel und zwei Fahrspuren publik gemacht worden. Es könne also niemand behaupten, sagte Reber, man hätte nicht früher über andere Varianten diskutieren können.

Die Abstimmung ging mit 74 Ja gegenüber 10 Nein und 1 Enthaltung klar für den Projektierungskredit aus. Zuvor hatte der Grünen-Landrat Karl-Heinz Zeller drei Anträge gestellt. Er fürchtet, dass Baselland den Zubringer finanziert, die anderen versprochenen Projekte, die Tramverlängerung und die Velo-Vorzugsroute, dann aber nicht realisiert werden. Es brauche deshalb zuerst verbindliche Zusagen seitens Basel-Stadt und der Gemeinde Allschwil für die anderen Vorhaben (Zeller: «Die bestehende Absichtserklärung mit dem Basler Regierungsrat reicht nicht»), bevor Baselland den Zuba weiterplane. Doch alle drei Anträge waren chancenlos.

Baselland und Basel-Stadt haben sich bei der Bachgraben-Erschliessung auf eine Aufgabenteilung geeinigt: Baselland baut die Strasse, also den Zubringer – Basel-Stadt kümmert sich um die Tramverlängerung.

Die Debatte um den Zuba hat auch mit den komplexen polit-geografischen Voraussetzungen des Bauprojekts zu tun: Der Zuba ist total rund 2,25 Kilometer lang, würde jedoch bislang nur auf wenigen Metern auf Baselbieter Territorium liegen. Der vorgesehene Tunnel von 1,3 Kilometer Länge würde von der Autobahn 3 in Basel bis zur Kantonsgrenze führen und läge komplett auf basel-städtischem Boden. Beim Bachgraben schlösse die Strasse an die bestehende Rue de Bâle in Frankreich an – Baselland beabsichtigt, die Strasse zu erwerben und auszubauen. Dafür muss aber die Landesgrenze verschoben werden.

Petition gegen «Monsterbauprojekt» bereits lanciert

Die Furcht von vielen Baselbieter Parlamentsmitgliedern ist, dass der Zuba von Basel-Stadt beerdigt werden könnte – vom Grossen Rat oder aber vom Volk. Noch ist aber gar nicht klar, ob und in welcher Form der Zuba in Basel-Stadt überhaupt vom Parlament behandelt werden kann.

Dass die Angst nicht ganz unbegründet ist, zeigt eine Medienmitteilung der Basler Grünen, verschickt kurz nach der Abstimmung im Landrat. Titel des Schreibens: «Regierungsrat muss das Monsterbauprojekt Zuba stoppen».

Die Partei kündigte auch die Lancierung einer Petition an. Sie war ebenfalls schon am Donnerstagnachmittag online.