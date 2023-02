Bauernfasnacht Das Hutzgüri klopfte wieder an die Türen der Auserwählten «Sonst wird das Dach abgedeckt», drohte das Hutzgüri den Bewohnerinnen und Bewohnern von Rothenfluh, sollte es nicht bekommen, was es will: Speis und Trank.

Das Hutzgüri auf seinem Weg durch Rohtenfluh. Bild: Roland Schmid

Einmal im Jahr, an einem Freitag im Frühling, holt sich der Clan des Hutzgüri mit Getöse Essen und Trinken. Besucht werden nicht nur Leute, die «Dreck am Stecken» haben oder unangenehm aufgefallen sind, auch ehrbare Eingeborene und Zugewandte werden zur Kasse gebeten. So werden der Lokalhistoriker und Ehrenbürger Gianni Mazzucchelli oder die Senioren des Inline-Hockeyclubs «Red Rocks» besucht.

Am Freitag um exakt sieben Uhr abends schlug im «Flecken am Fusse der Roten Flue» die Stunde der Wahrheit. Die «Kunden» taten gut daran, sich an die Weisungen zu halten. Um das Hutzgüri nicht zu provozieren, hatte sich das durchaus erwünschte Publikum ruhig zu verhalten.

Die hünenhafte, gehörnte Gestalt knöpft sich mit ihrer Entourage wahllos etwa ein Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner vor. Immerhin erfahren die «Auserwählten» wenige Tage vor dem Besuch per Flugblatt und aus der Zeitung, was sie vorzukehren hätten, um grösseres Ungemach abzuwenden: Sie müssen Fressalien und Tranksame (Gesöff) in gehörigen Mengen bereitstellen.

Mit einem Heischespruch werden die Forderungen gestellt

Im Unterlassungsfall wird den Betroffenen unverhohlen mit dem Abdecken des Dachs oder, noch schlimmer, mit dem Strecken der Katzen gedroht. Öffnet sich dann die Tür, wiederholen die illustren Besucher mit einem Heischespruch ihre Forderungen:

Hutzgüri-geeri, Chees, Wy und Beeri.

Gäbet is Chees, Wy und Beeri.

Gäbet is au Eier und Anke,

so wei mir euch duusigmol danke.

Gäbet is Mähl und Brot.

Lueg, wie s Hutzgüri stoht.

Wenn dir aber nüt weit geh,

so müesse mir s halt sälber neh.

Mir deun ech d Chatze strecke

Und emänd no s Dach abdecke-

Hutzgüri, schüttle di!

Als Dank für die Gaben gibt es für die Damen eine Rose, während sich die Herren ob eines Fläschleins mit hochprozentigem Inhalt erfreuen dürfen.

Die Heimatkunde von Rothenfluh führt den geschichtlichen Hintergrund des Hutzgüri auf das Mittelalter zurück. Weil der Rat zu Basel im 16. Jahrhundert die Fasnacht untersagte, umging das Volk in den Dörfern das Verbot mit dem Abbrennen von Feuern und mit dem Umherführen einer Maskengestalt, verbunden mit dem Heischen von Lebensmitteln. Mit der Zeit artete das Verlangen in eine Bettelei aus und kam in Verruf.

Der Brauch lebt seit einigen Jahrzehnten wieder auf

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden das Hutzgüri, der Bär, der Straumaa und die Eierwyybli wieder von der Bildfläche. Hundert Jahre später hauchten traditionsbewusste Sissacher dem heidnischen Brauch neues Leben ein. Seit 1985 gehen das Hutzgüri, der Schärmuuser, der Veedokter, der Bott und die beiden Eierwyybli in Sissach auf Tour. 1992 führte der Sissacher Robert Bösiger den Brauch in seinem damaligen Wohnort Rothenfluh in leicht geänderter Form wieder ein.

Während sich das Hutzgüri nur grunzend artikulieren kann, läuft die Verständigung über den Bott. Der Kommunikationschef, wie man heute sagt, ist der Einzige im Trupp, der des Lesens und Schreibens kundig ist. Der Schärmuuser führt das unberechenbare Hutzgüri wohlweislich an der kurzen Leine. Die beiden Eierwyybli schliesslich sind gehalten, die empfangenen Gaben in ihren Hutten und im Leiterwägeli in die Höhlenbehausung zu verfrachten.