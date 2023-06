Bauernhaus Renoviertes Bauernhaus im Dittinger Dorfkern: «Ein Umbau mit Vorzeigecharakter» Jonas Asprion renovierte mit viel Eigenleistung die Häusergruppe aus dem Jahre 1817, die noch nicht lange vollständig im Familienbesitz steht. Mit vielen Details trägt der authentische Umbau nun zu einem gepflegten Ortsbild bei.

Wo einst der baufällige Stall stand (rechts), baute der Dittinger Jonas Asprion einen Alterswohnsitz für seine Eltern und passte es dem Hauptgebäude wie auch dem Dorfkern optisch an. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Kupferne Dachkännel blitzen in der Sonne. Die helle Verkleidung duftet nach geöltem Holz. Mitten im Dorfkern Dittingen steht mit frisch verputzter weisser Fassade das renovierte Bauernhaus. «Ein Prunkstück», meint die Nachbarin, als sie gerade ihr Gärtchen hinter der Posthaltstelle «Dorf» wässert. So sehen es nicht nur die Dittinger. Auch der Kanton findet bei einem Rundgang durch den fast fertigen Umbau würdigende Worte.

Philippe Allemann von der Kantonalen Denkmalpflege hat als zuständiger Ortsbildpfleger den Bauprozess begleitet. Er steht auf dem Platz vor dem vierstöckigen Haus und blickt zum spitzen Satteldach hoch: «Ein vorbildlicher Umbau», sagt er. Das Objekt habe «Vorzeigecharakter» für die Renovation alter Häuser in Dorfkernen. Im Baselbiet gebe es unzählige von ihnen.

Wertvolle Kleinstrukturen blieben erhalten

Der Gebäudekomplex in seiner heutigen Erscheinung wurde mittels Jahrringanalyse der Balken auf 1819 datiert. Er besteht aus zwei Häusern unter einem First: dem West- und Ostteil, die kommunal «schützenswert» eingestuft wurden. Zur Dorfstrasse stand einst das «Ökonomiegebäude», eine Scheune mit Stall. Dieses wurde mit seinen baufälligen Holzlatten als «erhaltenswert» eingestuft.

Der Dittinger Jonas Asprion, Sohn der Eigentümer und Hochbauzeichner, renovierte während der vergangenen zweieinhalb Jahre die beiden Wohnteile. Deren Mauerwerk wurde statisch gesichert und wärmetechnisch saniert. Zudem baute er am Standort des Ökonomiegebäudes einen Alterswohnsitz für seine Eltern und passte ihn optisch den bestehenden Häusern an.

Bemerkenswert sei, dass alle Kleinstrukturen belassen wurden, sagt Allemann: von der originalen Eingangstüre über die enge, ausgetretene Treppe bis zu den uralten, vor Generationen behelfsmässig ausgebesserten Dachbalken im Estrich. Alle Flächen rund um das Gebäude sind mit Mergel bedeckt, somit könne Wasser versickern und verdunsten. «Heute wird in Dorfkernen leider oft bis an die Fassade asphaltiert», so der Ortsbildpfleger. Mergel schaffe klimatisch angenehmere Bedingungen um das Haus.

Laufner Kalkstein macht Zürich-Retour

Asprion wuchs selbst im Ostteil des Bauernhauses auf. Der Westteil gehörte lange einer anderen Familie, welche einer umfassenden Renovation im Wege stand. Dank einer «glücklichen Fügung», konnte seine Familie schliesslich auch diesen Teil erwerben. Der Komplex mitsamt dem Ökonomiegebäude gelangte 2016 in die Hände seiner Eltern.

Der Dittinger steckte viel Herzblut in das Gebäude und baute vieles in Eigenleistung. «Es war ein dauernder Kampf gegen das Budget», erzählt er und öffnet die Holztüre zum Eingangsbereich. Deshalb wurde auf Wiederverwertung gesetzt. Die Bodenplatten im Foyer sind aus Laufner Kalk. Da sie aus verschiedenen Ablagerungsschichten stammen, schimmern sie in unterschiedlichen Beige- und Brauntönen. Ein Zürcher Bauherr, der die Platten bei einem Laufentaler Steinhauer bestellt hatte, gab sie wegen empfundenen optischen Mängeln wieder zurück. Asprion konnte diese beim Steinhauer günstig erwerben.

Die Kaust ist von 1817 und ist so alt wie das Gebäude selbst. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Sieben Meter «Pflütter» im Untergrund

Die Renovation war hochkomplex, erzählt der Hochbauzeichner, während er die knarzende Treppe zur Küche hochsteigt. Der tragfähige Baugrund befinde sich in sieben Metern Tiefe. Alles dazwischen sei grundwasserführender labiler «Pflütter». Durch die Bewegungen unter dem Fundament habe vor der Renovation ein riesiger Riss die Ostfassade durchzogen. Das war einer der Gründe, die eine Renovation unabdingbar machten. Zur Stabilisierung mussten Bohrpfähle gesetzt werden. Diese wurden von Denkmalschutzbeiträgen des Swisslos-Fonds mitgetragen, an welchen auch der Kanton Beiträge leistet.

Aus der Küche öffnet sich der Blick in verwinkelte Zimmer, mit teils schrägen Wänden unter der leicht durchhängenden Holzdecke. Solche authentischen Asymmetrien «machen das Haus lebendig», meint Allemann. Das schaffe Wohnqualität. Asprion öffnet die Ofentür der uralten Kaust und legt ein Holzscheit in die knisternde Glut: «Für den Kaffee», grinst er. Er wohnt selbst in Dittingen, die beiden Häuser des Gebäudekomplexes würden aber vermietet. Die Renovation kostete an die 1,8 Millionen Franken. Es gebe bereits Interessenten.