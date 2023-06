Baulandreserve Bebauen, aber nicht verkaufen: Das letzte Bauland von Duggingen soll im Besitz der Gemeinde bleiben Eine Interessensgemeinschaft kämpft für ein Stück Grünfläche, die im Besitz der Kommune ist. Ihr schwebt gemeinnütziger Wohnungsbau vor. Duggingen soll dafür das Land im Baurecht vergeben.

Balz Wiederkehr (links) weist auf die Hofaggerbühne, die der Gemeinderat verkaufen möchte. Jonas Müller zeigt den Plan, der eine erste Idee skizziert. Beide sind gegen den Verkauf, aber für eine Bebauung. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Es ist Duggingens letztes Stück Bauland, das im Besitz der Gemeinde selber ist. Nun sollen die 4378 Quadratmeter Land veräussert werden. Die «Interessensgemeinschaft Hofaggerbüne» wehrt sich gegen den Verkauf, nicht aber gegen die Pläne, Bauten auf der Grünfläche zu errichten. Im Gegenteil: «Wir fördern das, es soll überbaut werden», erklärt Initiator Balz Wiederkehr. Nur soll der Gemeinderat das Land im Baurecht abgeben. Dazu hat die IG einen Antrag an die heutige Gemeindeversammlung gestellt.

Die IG besteht momentan aus 18 Personen. Auf eine Flyer-Aktion haben sie gute Reaktionen zurückerhalten. «Wir sind auf grosses Verständnis gestossen», freut sich Jonas Müller, der ebenfalls für die IG einsteht. Er erzählt, dass sich vor allem ältere Duggingerinnen und Dugginger noch zu erinnern glauben, dass ein Teil des Landes der Gemeinde geschenkt oder vererbt wurde. Den anderen Teil habe sie günstig erwerben können. Diese Geschichte hinter dem Land ist vielen bewusst. Darin erkennt die IG einen Auftrag, sich dafür einzusetzen, dass das Land weiterhin der Gemeinde dienen sollte.

Kommt der gemeinnützige Wohnungsbau, beginnt die Arbeit erst

Sollte der Antrag der IG an der Gemeindeversammlung Gehör finden, so hätte der Gemeinderat ein halbes Jahr Zeit, ein Projekt vorzulegen. Die IG selber ist bereits an die Exekutive getreten und bringt selber Vorschläge ein. Auch einen Interessenten hätten sie gefunden. Wiederkehr betont aber, dass die IG gegenüber anderen ebenfalls offen wären.

Erstellt ein gemeinnütziger Wohnbauträger Mietwohnungen, so müssen die Richtlinien für die zukünftigen Bewohner noch ausgearbeitet werden, erklärt Wiederkehr. Die detaillierte Einteilung der Bauten steht ebenfalls offen. Es ist bei gemeinnützigem Wohnungsbau so angedacht, dass mögliche Mieter festgelegte Kriterien erfüllen müssen. Ein mögliches Kriterium wäre beispielsweise eine Limite beim Verdienst der Mieterschaft, sodass Geringverdienende bevorzugt Chancen auf eine Wohnung hätten.

Ein Teil der Neubauten könnten in den Augen der IG Alterswohnungen sein. «Duggingen besteht aus Einfamilienhäusern. Werden die Bewohner älter, wollen sie eine kleinere Wohnung und im Dorf bleiben. Dann haben sie fast keine Möglichkeiten», fasst Wiederkehr zusammen. Von der Idee, eine eigene Genossenschaft zu bilden, sei man aber abgekommen.

Es könnte ein Zentrum der Gemeinde werden

Das neue Quartier könnte ein Zentrum der Gemeinde werden, denn die Fläche liegt sehr zentral im Dorf. Auf der einen Seite ist sie in Richtung Bahnhof sehr abschüssig. Die Bahnlinie, die bald doppelspurig ausgebaut wird, führt quasi untendran durch. Die Gemeinde hat auch eine neue Mehrzweckhalle auf dem Land direkt unter der Hofaggerbüne angedacht. Dazu könnte ein Lift den Höhenunterschied überwinden, damit wäre man innert weniger Minuten am Bahnhof.

Kontakt hatte die IG mit Brislach und Himmelried, wo ähnliche Diskussionen anstehen. Der Kanton Baselland hat keine Übersicht über kommunale Baulandreserven, wie Simon Rüttimann schreibt. Der Mediensprecher der Bau- und Umweltschutzdirektion kann ebenfalls keine Angaben machen, wie viele Gemeinden ein Verkaufsverbot von gemeindeeigenem Land, wie es zum Beispiel Binningen oder die Stadt Basel kennen, festgesetzt haben.

Müller betont, dass der Antrag nicht gegen den Gemeinderat gerichtet sei. «Wir haben in dieser Frage einfach keinen Konsens». Sollte der Antrag abgelehnt werden, dann sei «die Sache gestorben». Allerdings müsse der Verkauf wie auch der folgende Quartierplan noch vor den Souverän. Heute stellt Duggingen eine erste Weiche zur Zukunft der Hofaggerbüne.