Baulandreserve Dugginger Gemeindeversammlung stoppt den Verkauf des letzten gemeindeeigenen Baulandes Die Dugginger Hofaggerbüne soll von der Kommune nicht verkauft werden. Der Gemeinderat hat von der Gemeindeversammlung den Auftrag erhalten, das Land an einen geeigneten Wohnbauträger im Baurecht abzugeben.

Balz Wiederkehr und Jonas Müller stehen vor dem unbebauten Land der Hofaggerbüne, die nun nicht verkauft wird, wie die Gemeindeversammlung entschieden hat. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Duggingens Gemeindeversammlung ist einem Antrag der «Interessensgemeinschaft Hofaggerbüne» mit 145 zu 35 Stimmen gefolgt. Sie möchte das letzte gemeindeeigene Bauland von über 4300 Quadratmetern nicht verkaufen, sondern an eine gemeinnützige Trägerschaft im Baurecht abgeben. Jetzt hat der Gemeinderat ein halbes Jahr Zeit, dem Antrag Folge zu leisten und ein Projekt auszuarbeiten.

Initiator Balz Wiederkehr hat gegenüber dieser Zeitung erklärt, dass die IG bereits einen Interessenten gefunden habe, aber selbstverständlich auch für andere Körperschaften offen sei. Eine Voraussetzung bleibt, dass der Quartierplan, der bereits mit dem Kanton verhandelt wird, ebenfalls durch den Souverän genehmigt werden wird. Die IG fordert nun eine paritätisch zusammengesetzte Kommission aus ihren eigenen Reihen und aus Mitgliedern des Gemeinderates.

Nach der Abstimmung folgt nun die differenzierte Planung

Die Gruppe soll den gemeinnützigen Bauträger bestimmen und auch Richtlinien erlassen. Diese sollen festlegen, wer künftig in den Bauten wohnen darf. Beschränkungen könnten beispielsweise Wohnsitz und Alter sein: Die Gemeinde Duggingen besteht aus vielen Einfamilienhäusern. Daher ist ein Wunsch sowie eine Möglichkeit, Alterswohnungen erstellen zu lassen. So könnten ältere Personen ihre Häuser an Jüngere übergeben und trotzdem im Dorf verbleiben.

Eine andere Richtlinie könnte die Mieterschaft anhand des Verdienstes festlegen. So würden Gering- oder Wenigverdienende den Vorzug gegenüber Normal- oder Gutverdienenden erhalten.

Die 18-köpfige IG hat im Dorf Flugblätter verteilt und damit dafür gesorgt, dass viele Einwohnerinnen und Einwohner die Gemeindeversammlung besucht haben. Das Thema scheint zu bewegen. Zudem handelt es sich beim besagtem Bauland um eine zentrale Fläche im Dorf, die nahe des Bahnhofes liegt. Unterhalb des Geländes besteht auf einem weiteren Flecken Land der Plan eine neue Mehrzweckhalle aufzustellen. Die Hofaggerbüne könnte dann mit einem Lift direkt mit der neuen Halle und dem Bahnhof verbunden werden.