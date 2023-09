Bauprojekt Mehr Raum fürs Zusammenkommen: Liestal soll einen neuen Stadtsaal erhalten Der Stadtrat von Liestal will dem Einwohnerrat seine Pläne zur Umgestaltung des Engelsaals vorlegen. Der neue Saal soll bis zu 350 Personen fassen und komplett modernisiert werden.

Konzeptualisierung für den neuen Look des Stadtsaals. Bild: zvg/ Stadt Liestal

Das Hotel Engel im Zentrum von Liestal lässt sich kaum übersehen, wenn man durch das Stedtli schlendert. Bis Ende 2019 wurde der Saal von der EKG Hotel AG unterhalten, nun will der Stadtrat dort einen neuen Gemeinschaftssaal für Vereine und andere lokale Organisationen einrichten und diesen auch selber betreiben.

«Bis Ende Juli 2022 lief das öffentliche Ausschreibungsverfahren für den Betrieb des Saals. Das Interesse hielt sich stark in Grenzen», schreibt der Stadtrat in einer Medienmitteilung. Daraufhin evaluierte der Stadtrat, dass die Ziele für den Saal am besten erreicht werden können, wenn Liestal den Saal selber verwaltet.

Nun muss die Vorlage aber erst noch durch den Einwohnerrat, der darüber entscheidet, ob das Projekt genehmigt werden soll. Denn der Stadtrat hat grosse Pläne, wie der Stadtsaal umgebaut und modernisiert werden soll.

Der Stadtsaal soll modernisiert werden

«Wir zeigen uns zuversichtlich. Der Stadtsaal ist die ideale Ergänzung zu den bestehenden oder sich in Bau befindlichen Räumlichkeiten, wie dem Rathaussaal und dem Gestadecksaal» erklärt Stadträtin Pascale Meschberger. Auch soll durch den Ausbau der grossflächige Saal, welcher zurzeit wegen Fluchtweg-Regulationen nur bis zu 50 Leute fassen kann, nach den Umbauten bis zu 350 Personen beherbergen können.

Die geplanten Umbaukosten für den Saal belaufen sich auf 1,4 Millionen Franken. Dadurch soll er auf den aktuellen Standard gebracht werden. Das beinhaltet eine neue Küchenanlage zur Aufbereitung von Essen sowie für Catering, ein Mehrzweckraum, den man auch separat für Sitzungen buchen können soll. «Wir sind der Meinung, dass der Preis für den Umbau sehr fair ist», erklärt Meschberger den verhältnismässig eher tiefen Preis für eine Umgestaltung dieser Grösse.

Dazu kommen infrastrukturelle Projekte wie neue Bühnentechnik, Anpassung der Heizung sowie die genannten Fluchtwege. Nach dem Umbau soll der Stadtsaal, abgesehen von einem geteilten Flur zu den Toiletten, die man ebenfalls teilt, komplett vom Hotel Engel abgetrennt sein.

2025 soll der Saal in Betrieb genommen werden

Durch die Verwaltung der Stadt Liestal soll der Saal für lokale Anliegen und Zusammentreffen benutzt werden. Um mehr von diesen anzulocken, hat der Stadtrat vorgesehen, einen grossen Teil des Mietpreises bei Vereinen zu subventionieren. Man will den Saal zwar nicht als ein komplettes Sozialprojekt führen, er soll aber nicht in erster Linie für kommerzielle Nutzungen sein. Zurzeit wird mit ungefähr 90 Veranstaltungen im Jahr gerechnet, wobei man von einem Maximum von 120 ausgeht.

Öffnen soll der Saal voraussichtlich im Jahre 2025. Durch eine schon bestehende Abtrennungsmöglichkeit kann man, den Saal in verschiedenen Grössen mieten, die für die eigene Veranstaltung am sinnvollsten erscheint. In zwei Wochen wird die Vorlage dem Einwohnerrat übergeben, der dann darüber diskutiert.