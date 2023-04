Muttenz Rennen der Generationen um freien Gemeinderatssitz: SP-Jungpolitikerin fordert Ur-Muttenzerin heraus

Salome Lüdi ist weniger als halb so alt wie Anita Biedert. Beide möchten sich am 18. Juni in den Muttenzer Gemeinderat wählen lassen, als Ersatz für Thomi Jourdan.