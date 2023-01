Beantwortungsstau Überfällige politische Geschäfte: Verschlampt oder reicht die Zeit nicht mehr? 94 Geschäfte warten im Landrat auf eine regierungsrätliche Antwort. Die beiden Direktionen mit den meisten ausstehenden Vorstössen verteidigen sich: Partner oder lang andauernde Projekte verzögern die Geschäfte.

Landrätinnen und Landräte warten auf Antworten: 94 Geschäfte sind überfällig. Doch es gibt auch Gründe für die Verspätungen. Nicole Nars-Zimmer

Das Gesetz gibt der Regierung und der Verwaltung vor, wie lange sie Zeit haben, einen politischen Vorstoss zu beantworten. Für eine Interpellation sind es drei Monate oder für eine Motion sind es bis zu zwei Jahren. Diese Zeitspanne reicht den Direktionen nicht immer. So gibt es öfters überfällige Geschäfte, die bereits hätten beantwortet sein müssen.

Bei 94 Geschäften warten die Urheber auf eine Antwort. Aufgeschlüsselt auf die Direktionen ist die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) mit 30 Geschäften «Spitzenreiter». Dahinter folgen die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) mit 18 Vorstössen, die Finanz- und Kirchendirektion mit 16 und die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion mit 15. Aber auch der Landrat selber ist mit zwei eigenen Geschäften nicht auf Kurs. Bei der Sicherheitsdirektion liegen neun Geschäfte auf dem «Überfällig»-Stapel.

Baudirektion hat fast so viele Vorstösse wie allen anderen Direktionen

Catia Allemann von der BUD verweist darauf, dass ihre Direktion «klassischerweise zahlreiche Vorstösse zu beantworten» habe. Die Anzahl der noch nicht fälligen parlamentarischen Geschäfte sei beinahe so hoch, wie die Anzahl, die die restlichen Direktionen zu bewältigen hätten, relativiert sie die Zahlen. Dazu gäbe es viele Eingaben, die sich überschneiden würden oder zum gleichen Thema eingereicht würden. Viele Projekte mit einer längeren Planungs- und Realisierungsdauer zögerten ebenfalls die Antworten auf entsprechende Vorstösse heraus.

Rolf Wirz, Sprecher der VGD, erklärt anhand einzelner Vorstösse genauer, was die Herausforderungen sind. So fordern ein Postulat und eine Motion Verbesserungen der Parkplatzsituation beim gemeinsamen Kinderspital in Basel. «Das ist ein partnerschaftliches Geschäft und zudem steht das Spital nicht auf Baselbieter Boden», erklärt er, dass die Baselbieter Regierung öfters auf andere Partner, hier namentlich den Kanton Basel-Stadt, angewiesen ist. Zudem ist das Geschäft in Basel politisch blockiert.

Absprachen verhindern rechtzeitige Antworten

Aber auch alle Vorstösse zum Flughafen müssen mit Partnern abgesprochen werden. Da kann beispielsweise ein gefordertes Nachtflugverbot nicht einfach umgesetzt werden, sondern nur via die Baselbieter Vertretung in die Gremien des Euro-Airportes eingebracht werden. «Das steht dann nicht in unserer Macht», erklärt Wirz.

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion hat dazu ein grosses Gebiet, das sie politisch abdeckt. Bei laufenden Gesetzesrevisionen würde die Regierung nicht vorzeitig einen Vorstoss beantworten, sondern erst mit der Revisionsvorlage. «Die Landräte wünschen klare Aussagen», ergänzt Wirz. Das sei in der vorgegebenen Zeit nicht immer möglich.

Ab und zu wird mit Zwischenberichten gearbeitet, aber meist werden die Landräte, die die entsprechenden Vorstösse eingereicht haben, direkt angesprochen. «Oft sind sie auch in Arbeitsgruppen mit dabei», sagt Wirz. Somit seien sie bereits auf dem Laufenden. Der Landrat wird einmal jährlich über die überfälligen Geschäfte informiert. Das nächste Mal in zwei Monaten - einen Monat nach den Wahlen.