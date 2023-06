Begrünung Für Schatten und Abkühlung: Liestal soll mobiles Grün erhalten Töpfe und Wannen mit Pflanzen sollen in asphaltieren Gebieten für kühlere Temperaturen sorgen. Nun prüft der Stadtrat, wo das in Liestal möglich ist.

In Basel wird mobiles Grün bereits eingesetzt. Bild: zvg

«Stell dir vor, auf einem Bänkli in der Rathausstrasse schaut dir beim Glacé schlecken die Sonnenblume über die Schulter.» So zeichnet Sibylle Schenker (Grüne) das Bild am Mittwochabend in der Sitzung des Liestaler Einwohnerrats, als es um die Überweisung des Postulats ging, das sie gemeinsam mit Parteikollegin Vreni Baumgartner eingereicht hatte.

Liestal soll mobiles Grün erhalten: Töpfe, Wannen oder Container, die bepflanzt werden und so in asphaltierten Zonen für Schatten, niedrigere Temperaturen und Wohlgefühl sorgen, für Events aber schnell entfernt werden können.

In diversen Städten gebe es solche bereits – genannt werden St.Gallen, Aarau oder Winterthur. Auch in Basel wird mobiles Grün gegen die Sommerhitze eingesetzt, wo permanente Begrünung durch Bäume nicht möglich ist.

Lieber Bäume als Pflanzentöpfe

Die Pflanzen sollen aber nicht nur für kühlere Sommertage sorgen – sie könnten etwa von der Bevölkerung gepflegt und, wenn essbar, auch gepflückt werden. Mit ihrem Postulat wollen die beiden Einwohnerrätinnen vom Stadtrat erfahren, wo es im Stadtzentrum und in den Quartieren mögliche Flächen und Orte für mobiles Grün gibt, wann und wie dieses eingeführt werden könnte und ob Patenschaften für die Pflege und Bewirtschaftung möglich seien.

Der Stadtrat nehme das Postulat gerne entgegen, so Stadträtin Marie-Theres Beeler (Grüne). Man würde dabei auch gleich prüfen, wo in der Stadt dauerhaftes Grün eingesetzt werden könnte, um lokale Temperaturreduktionen zu erwirken.

Auch das Parlament hatte praktisch nur gute Worte übrig – auch wenn Fragen zum Wasserverbrauch oder zum tatsächlichen Ausmass des kühlenden Effekts aufkamen. Einzig Bernhard Bonjour (SP) äusserte sich gegen das Postulat: «An solchen Blumendekorationen habe ich keine Freude. Viel wichtiger wäre es, Grünflächen zu schaffen und Bäume zu pflanzen, wo immer möglich.» Doch er war fast alleine – mit nur zwei Gegenstimmen bei 31 Befürworterinnen und Befürwortern wurde das Postulat an den Stadtrat überwiesen.