Beide Basel «Alles lassen wir nicht mit uns machen»: Baselbieter Regierung muss Gesundheitsregion überprüfen Obwohl er erst seit vier Jahren in Kraft ist, forderte FDP-Landrat Sven Inäbnit eine Neubeurteilung des Staatsvertrags mit Basel-Stadt. Nun muss die Baselbieter Regierung über die Bücher.

Der Landrat überwies das Postulat an die Regierung. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Seit 2019 gilt der Staatsvertrag für die Gemeinsame Gesundheitsregion (GGR) zwischen den beiden Basel – und schon macht sich Unmut darüber breit. Dies in der FDP-Fraktion des Baselbieter Landrats: Sven Inäbnit forderte in einem Postulat die Neubeurteilung der GGR – sie sei dringend notwendig.

Den Vorstoss begründet er mit einem Beispiel: «Die kürzliche Wertberichtigung von 92 Millionen Franken durch die Basler Regierung für das Felix Platter Spital zeigt exemplarisch auf, dass in Basel-Stadt bezüglich staatlicher Spitalfinanzierung ganz andere Massstäbe gelten als im Kanton Baselland.»

Falsche Signale an Basel-Stadt

Der Staatsvertrag soll auf seine erzielte Wirkung geprüft und allenfalls neu verhandelt werden, sodass «auch im Rahmen der Spitalfinanzierung öffentlicher Häuser ein einheitliches Vorgehen» resultiert. Es sollen Wege gefunden werden, wie das Rollendilemma der beiden Kantone gelöst werden könnte – Inäbnit fordert sogar ein Ausstiegsszenario, sollte der Vertrag für das Baselbiet unvorteilhaft sein oder mit Basel-Stadt keine Übereinkunft gefunden werden.

Die Baselbieter Regierung beantragte in der Landratssitzung vom Donnerstag, das Postulat abzulehnen. Die Kritikpunkte seien «Ärgernisse, operative Kleinheiten im Vergleich zu den strategischen Werten, die auf dem Spiel stehen», so Regierungsrat Thomas Weber (SVP).

Ablehnen wollte den Vorstoss auch ein Teil des Landrats: Es habe durchaus Fehlplanungen gegeben, meinte etwa Urs Roth (SP), doch mit dem Postulat würde man Basel-Stadt die falschen Signale stellen. Inäbnit hatte zwar betont, dass man sich eine ergebnisoffene Auslegeordnung wünsche und man die GGR lieber stärken als aufgeben wolle. Urs Roth fand dennoch: «Das ist eher ein Infragestellen des Vertrags als eine Stärkung.» Es sei zu früh für eine Auslegeordnung, so der Tenor der Gegnerschaft, erst die Hälfte des ersten Planungszyklus sei vorbei.

Zusammenarbeit, aber auf Augenhöhe

«Wenn ich sehe, dass etwas schiefläuft, versuche ich es schon in der Halbzeit zu korrigieren», fand jedoch Andreas Dürr (FDP), der das Postulat mitunterzeichnet hatte. Man müsse Basel-Stadt zeigen: «Alles lassen wir nicht mit uns machen.» Dürr nennt als weiteres Beispiel das Dialysezentrum, welches das Unispital in Reinach eröffnen möchte.

Auch Parteikollegin Christina Jeanneret hat «überhaupt keine Skrupel, Signale zu senden» – die Ablehnung der Spitalfusion aus Basel-Stadt sei ebenfalls ein klares Signal gewesen, unter dem das Baselbiet immer noch leide. «Wir wollen zusammenarbeiten», betonte Jeanneret, «aber auf Augenhöhe.»

Auch die Mitte und die Grünen sprachen sich für die Überweisung aus – die Befürworter waren so gegen einen Grossteil der SP und einzelne Nein-Stimmen aus anderen Fraktionen in der Überzahl: Mit 59 zu 21 Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde das Postulat an die Regierung überwiesen.