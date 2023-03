Benny Hill Parkplatz-Streit in Liestal: In diesem Video nehmen sich Stadtrat und Gewerbe selber auf die Schippe Für ein Cabaret-Video hat sich das Gewerbe und die Politik Liestals nach monatelangem Konflikt zusammengerauft. Das Ergebnis lässt sich sehen.

Das Video wurde für das Rotstab-Cabaret gefilmt. Youtube

Produziert wurde das Video für das Rotstab-Cabaret, an der Vorfasnachtsveranstaltung wurde es denn auch dem Publikum gezeigt, das sich vor Lachen kaum auf den Stühlen halten konnte. Nun ist «The Benny Hill Show in Liestal: Stadtrat vs. Parkplatz-Petition» für die Öffentlichkeit zugänglich.

Während 12 Minuten entfaltet sich die Geschichte: Der Stadtrat, erst schlafend im Stadtratsaal zu sehen, braucht einen neuen Sitzungstisch. Die Lösung? Höhere Parkgebühren. Eine wilde Jagd zwischen Gewerbler, in den Hauptrollen die Petitionsführenden Marcel Haldi, Fabrice Bütler und Martin Spiess, sowie dem Stadtpräsidenten Daniel Spinnler und dem Stadtrat Daniel Muri beginnt. Messer werden gewetzt, Gewehre gezückt, sogar ein Rennwagen kommt zum Einsatz.

Die halbe Stadt macht mit

Während der Jagd ist die halbe Stadt anzutreffen: Von Paul und Andreas Finkbeiner von der gleichnamigen Bäckerei bis hin zu Felix Mühleisen, Inhaber des gleichnamigen Cafés, mit seinem Alphorn.

Und sie alle haben für die Aktion eine grosse Portion Respekt verdient, allen voran die Petitionsführenden und die Liestaler Politiker. Dass es die Rotstab-Cabarettisten geschafft haben, die sich seit Monaten streitenden Männer für ein Cabaret-Video zusammenzubringen, ist grosses Kino.

So reagiert auch die Liestaler Bevölkerung auf Facebook: «Selten so gelacht, Gratulation!», schreibt eine Userin. «Absolut dr Hammer - gratuliere!», findet eine andere. Und ein User wird gleich selber ironisch: «Endlich mol was Cleveres us Lieschtel», schreibt er, und ergänzt den Kommentar mit lachenden Emojis.