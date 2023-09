Bessere CO2-Bilanz Wie unterscheidet sich «grüner »von herkömmlichem Asphalt? Ein Pilotprojekt in Rünenberg soll es zeigen Bei der Sanierung des Eselwegs im Baselbieter Rünenberg wird erstmals grossflächig sogenannt «grüner» Asphalt verwendet. Die beiden Basel wollen damit herausfinden, wie sich der Asphalt von demjenigen ohne Pflanzenkohle verhält.

In der St. Alban-Vorstadt in Basel wurde im August 2023 bereits grüner Asphalt gelegt. Die Bilanz ist positiv. Jetzt folgt eine Teststrecke in Rünenberg. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Auf einer rund zwei Kilometer langen Teststrecke am Eselweg in Rünenberg starten die Kantone Basel-Stadt und Baselland einen Versuch. Das Ziel sei es, herauszufinden, «wie sich die mechanischen Eigenschaften des ‹grünen› Asphalts vom Standardbelag unterscheiden», schreibt die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion in einer Mitteilung.

Dafür werde bei der Sanierung des Eselwegs unter der Deckschicht eine Binderschicht eingebaut, die zu 50 Prozent aus Recyclingasphalt bestehen wird. Zusätzlich werde diese Binderschicht einem Kilometer mit zwei Prozent Pflanzenkohle versehen. So habe man eine direkte Vergleichsmöglichkeit von herkömmlichem und grünem Asphalt nebeneinander. Begleitet und ausgewertet werde der Pilotversuch vom Institut für Baustofftechnologie Viatec Basel AG.

Verbesserung der CO 2 -Bilanz um 33 Prozent