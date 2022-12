Biel-Benken Einmaliger Zustand im Baselbiet: Zum ersten Mal hat eine Kirchgemeinde kein Budget Die reformierte Kirchgemeinde Biel-Benken darf ab 1. Januar nur noch laufende Geschäfte finanzieren. Denn die Kirchenmitglieder haben das Budget zurückgewiesen. Ursache ist die unbeständige Führung der Gemeinde.

Mittelpunkt zahlreicher Turbulenzen: die reformierte Kirche Biel-Benken. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Biel-Benkemer Reformierten starten das neue Jahr auf Sparflamme. Die Gemeinde mit rund 1000 Gläubigen steht nämlich ab dem 1. Januar ohne genehmigtes Budget für 2023 da. Ganz lahmgelegt ist das Kirchenleben zwar nicht, denn die bisher laufenden Ausgaben, allen voran der Lohn des Pfarrers, sind sichergestellt.

Es dürfen aber «nur die zur Aufrechterhaltung des Betriebes notwendigen Ausgaben getätigt werden», wie es auf Anfrage bei der Evangelisch-reformierten Kirche Baselland heisst. «Alle neuen Angebote, Projekte oder allenfalls auch Anstellungen dürfen jedoch nicht in Angriff genommen werden.»

Pfarrersküche bleibt verstopft

Das bedeutet zum Beispiel einen vorläufigen Stopp für den Liegenschaftsunterhalt, etwa die Pflästerung rund um die Kirche oder die Sanierung des Küchenablaufs in der Pfarrwohnung. Zurückgestellt ist auch die Aufstockung der Jugendarbeit. All dies war im Budget vorgesehen.

Grund für diesen in der Baselbieter Kirche einmaligen Zustand ist, dass die Kirchgemeindeversammlung am 28. November das Budget zurückgewiesen hat. Die 42 Gläubigen im Saal sahen eine Reihe von Unklarheiten, etwa betreffend einer Stelle für den Primarschulunterricht, die nur bis Mitte Jahr gelten soll, den zusätzlichen Mitteln für die Jugendarbeit oder dem fehlenden Finanzplan. Die grosse Mehrheit stimmte deshalb einem Rückweisungsantrag zu, wie im Protokoll der Kirchgemeindeversammlung steht.

Gemeinde wurde fremdverwaltet

Dass es soweit kam, lässt sich mit der schwierigen Situation erklären, in der das Budget entstanden ist. Die Biel-Benkemer Reformierten standen nämlich in den vergangenen Monaten erst mit einer dezimierten und dann ohne Kirchenpflege da. Grund für die Rücktritte waren «Veränderungen und Turbulenzen, die sicher nicht immer ganz einfach waren», wie die kantonale Kirchenleitung im Herbst der bz erklärte.

Sie setzte als interimistische Leiterin der Kirchgemeinde eine Vertrauensperson ein, Bianca Maag-Streit, ehemalige Gemeinderätin und Kirchenpflegepräsidentin in Reinach, aktuell Landrätin (SP). Diese hat zwar inzwischen eine neue Kirchenpflege zusammenstellen können, die die Kirchgemeindeversammmlung vom November bestätigt hat. Das Budget entstand aber noch unter der ehemaligen, unvollständig funktionierenden Kirchenpflege.

Pfarrer sorgte für Streit

Es sah ein Minus von 209’000 Franken vor. Der budgetlose Zustand dürfte noch bis zum 13. März andauern. Dann will die Kirchenpflege an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung ein neues Budget präsentieren.

Die Biel-Benkemer Reformierten haben in den vergangenen Jahren einige Turbulenzen erlebt. 2019 stand der damalige Pfarrer wegen seines Führungsstils in der Kritik. Nach einiger Zeit war er krank geschrieben, dann wurde sein Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen frühzeitig beendet.

Während des Streits wurde die Kirchenpflege nach zahlreichen Abgängen nicht mehr handlungsfähig. Schon damals musste die Kantonalkirche einen externen Verwalter einsetzen, der eine neue Kirchenpflege zusammenstellte – weitgehend diejenige, die dieses Jahr zurückgetreten ist.