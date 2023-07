Bildung Allschwil braucht nur drei Schulhäuser – dieser «Grundsatzentscheid» des Gemeinderats wird wohl bald infrage gestellt Drei oder vier Schulhäuser? Darüber wird Allschwil wohl noch eine Weile streiten. Daran ändert auch nichts, dass sich der Gemeinderat bereits entschieden hat.

Der Gemeinderat möchte das Schulhaus Neuallschwil erweitern, dafür aber auf einen neuen Schulhausstandort verzichten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Von einem «Grundsatzentscheid» betreffend Schulraumplanung war die Rede in der Medienmitteilung, die der Allschwiler Gemeinderat und der Schulrat vergangene Woche verschickten. Demnach soll es in Allschwil weiterhin nur drei Primarschulstandorte geben: den Gartenhof und die Schönenbuchstrasse unverändert, während die Anlage in Neuallschwil erweitert werden soll. Letzterer Standort soll maximal 90 Millionen Franken kosten. Auf einen zusätzlichen Standort auf dem freien Areal Bettenacker verzichtet die Gemeinde, er würde 124 Millionen verschlingen.

Entschieden hat der Gemeinderat in Eigenregie. In der Mitteilung steht aber auch, dass der Primarschulrat sich vier Standorte gewünscht hätte. «Wir haben Wert darauf gelegt, dass die Meinung unserer Mehrheit zum Ausdruck kommt», sagt Schulratspräsidentin Laura Spielmann.

«Können uns maximal 90 Millionen leisten»

Ein breit abgestützter Grundsatzentscheid sieht anders aus – keine ideale Grundlage, um weiter zu planen, das räumt Gemeindepräsidentin Nicole Nüssli ein. «Ich bedauere es, dass unser Entscheid nicht von allen getragen wird», sagt sie. Aber es sei die Aufgabe des Gemeinderats, alle Interessen unter einen Hut zu bringen.

Neben pädagogischen spielten deshalb auch andere Überlegungen eine Rolle. «Wir können uns maximal 90 Millionen Franken leisten», so Nüssli. «Sonst reicht es uns daneben für gar nichts mehr.» Und mit dem eingeschlagenen Weg erhält man das Bettenackerareal als Landreserve für die Zukunft, anstatt es mit einer neuen Primarschule zu überbauen.

«Die Sache ist noch nicht gegessen»

Einen Ausbau in Neuallschwil müsste der Einwohnerrat genehmigen. Und dort dürfte der «Grundsatzentscheid» zu Diskussionen führen, wie Jean-Jacques Winter vermutet, ein ehemaliger Lehrer, der seit 1988 im Einwohnerrat für die SP Bildungspolitik betreibt. «Die Sache ist noch nicht gegessen», ist er überzeugt. «Das ist höchstens ein Menüvorschlag.» Der Entscheid des Gemeinderats sei politisch nicht abgestützt. Denn nicht nur der Schulrat, auch weitere Personen würden sich mehr kleine Standorte wünschen. Und die Schulleitung habe eine starke Lobby.

Die Befürchtung der Kritiker: dass die Schulanlage Neuallschwil noch grösser wird als diejenige an der Gartenstrasse mit ihren 700 Schülerinnen und Schülern. «Nicht mal die Lehrer kennen einander dort», sagt Winter. «Es ist zu anonym. Die Lehrerschaft ist nicht glücklich mit grossen Schulhäusern.» Er hat zudem Zweifel an den Kosten, die der Gemeinderat für einen neuen Standort nennt.

Dürfte im Einwohnerrat zu reden geben

Nüssli betont, alle Alternativen seien pädagogisch gleich wertvoll gewesen. Deshalb habe eine Gesamtsicht den Ausschlag geben, inklusive finanzieller und raumplanerischer Aspekte. Aber sie meint: «Ich gehe davon aus, dass einzelne Einwohnerräte den Wunsch nach einer anderen Lösung äussern werden.»

Konziliant ist Schulratspräsidentin Spielmann. «Etwas zu bekämpfen, das nicht in unserer Kompetenz steht, ist nie zielführend», sagt sie. Deshalb solle man jetzt erst mal abwarten, wie die Strategie des Gemeinderats im Detail aussieht. Sie betont auch, dass politischer Widerstand die Schulraumplanung verzögern werde. «Und Fakt ist: Wir brauchen in Allschwil neuen Schulraum.»