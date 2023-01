Bildung Baselbieter Vater kämpft bis vor Bundesgericht für spezielle Förderung – obwohl er sein Ziel längst erreicht hat Ein Vater streitet durch alle Instanzen für eine schulische Sonderförderung für seinen Sohn – obwohl diese vom Baselbieter Amt für Volksschule längst bewilligt ist.

Der Vater führt einen Rechtsstreit, unter dem der Sohn nicht leiden muss: Er erhält die gewünschte spezielle Förderung in einer Privatschule. Symbolbild: Keystone

Der Vater ist in Sorge. Sein Sohn benötigt eine spezielle Förderung, wie sie in einer Privatschule angeboten wird. Dass ihm der Kanton Baselland ohne weiteres eine finanzielle Zusage gibt und der Familie keine Steine in den Weg legt, kann der Vater offenkundig nicht wahrhaben.

Im Mai 2021 beantragte der Mann über den Schulpsychologischen Dienst, das Baselbieter Amt für Volksschule solle die finanzielle Absicherung der Fördermassnahme für seinen Sohn bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit übernehmen. Im Verlauf des Sommers wiederholte er seinen Antrag. Im November gelangte er an das Generalsekretariat der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion wegen Rechtsverzögerung. Doch dieses trat darauf nicht ein, schliesslich bestehe kein Rechtsschutzinteresse: Seinen Anträgen sei bereits vollumfänglich stattgegeben worden.

Unbeirrt auf dem Weg durch die Instanzen

Die amtlichen Reaktionen auf seine Anträge hatte der Mann ignoriert. Im Juni hatte ihm das Amt für Volksschule bereits bestätigt, die Einstufung zu Gunsten seines Sohnes gelte bis Ende der obligatorischen Schulzeit. Im August wurde ihm auf sein Nachhaken die gleiche Auskunft erneut erteilt. Kein Wunder also sah sich das Generalsekretariat nicht veranlasst, auf die Beschwerde einzutreten.

Doch die Ablehnung liess der Mann nicht auf sich sitzen. Er beschwerte sich nun beim Regierungsrat, der im März 2022 den Entscheid des Generalsekretariats der Bildungsdirektion stützte. Der Mann kennt jedoch den Instanzenweg und legte beim Kantonsgericht Beschwerde ein. Dieses trat auf diese allerdings nicht ein; der Mann habe die Beschwerdefrist nicht eingehalten.

Das kann nicht sein, dachte der Mann und richtete nun eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung an das Bundesgericht. Eine erste Eingabe wiesen die obersten Richter zurück, da sie nicht den gesetzlichen Anforderungen entspreche. Innerhalb der Beschwerdefrist könne er sie jedoch nachbessern, was der Vater mit Hilfe eines Anwalts auch tat.

«Überspitzter Formalismus» beim Baselbieter Kantonsgericht

Der Mann argumentierte beim Bundesgericht, er habe die Beschwerdefrist beim Kantonsgericht schon eingehalten, auch wenn er das Schreiben vom 28. März fälschlicherweise an die Landeskanzlei geschickt hatte. Die Kantonsrichter, denen dieses Schriftstück vorlag, sind darauf jedoch nicht eingegangen und haben sich bei ihrem Nichteintreten lediglich auf die am 5. April verspätet nachgeschickte Beschwerde bezogen.

Das geht so nicht, meint nun das Bundesgericht. Das Vorgehen des Kantonsgerichts sei überspitzter Formalismus und verletzte in der Sache das rechtliche Gehör des Mannes. Die Bundesrichter hoben den Entscheid des Kantonsgerichts auf und haben das Kantonsgericht angewiesen, erneut über den Fall zu beraten. Ein Ende der Prozesslawine ist nicht abzusehen.

Nur gut, dass das Kind keine Nachteile erleiden muss. Die spezielle Förderung in einer Privatschule ist ihm bis Ende der obligatorischen Schulzeit garantiert – zugesichert vom Amt für Volksschule schon in seinem ersten Schreiben.