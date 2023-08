Binningen Brand in Dachwohnung - eine Person verletzt Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 01.45 Uhr, kam es in der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Baslerstrasse in Binningen zu einem Brand. Eine Person wurde verletzt.

Die Meldung, wonach es in der Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Baslerstrasse in Binningen zu einem Brandausbruch gekommen sei, ging um 01.55 Uhr, bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft ein. Beim Eintreffen am Brandort drang dichter Rauch aus einem Fenster der betroffenen Dachwohnung. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd in der Küche lokalisiert, rasch eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden.

Die Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar. zvg

Der Wohnungsmieter, er befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches alleine in der Wohnung, konnte diese selbstständig verlassen. Er wurde nach der Erstbetreuung, mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Durch den Brandausbruch in der Küche sowie die massive Rauchentwicklung entstanden in sämtlichen Räumlichkeiten der Dachwohnung massive Schäden. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Schadenhöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest. Ersten Abklärungen zufolge dürfte der Brand durch eine, auf dem eingeschalteten Kochherd vergessene Pfanne mit Öl, welches überhitzte und in Brand geriet, verursacht worden sein. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Baslerstrasse für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden – die Sperrung konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. (has)