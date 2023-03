Kräuterbonbons Nach fast 100 Jahren Firmengeschichte: Ricola eröffnet diese Woche in Laufen den ersten Laden

In der Altstadt hat die Laufner Bonbonproduzentin ihre Anfänge. In der Nähe des historischen Orts wurde der erste Shop in der Schweiz eingerichtet. Der erste auf der Welt ist es nicht.