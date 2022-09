Binningen Grösste Ausgabe aller Zeiten: Volk sagt Ja zu mehr Schulraum 48 Millionen Franken kostet es, in Binningen den Dorfplatz neu zu gestalten, die zwei bestehenden Schulbauten dort zu sanieren und ein neues Schulgebäude zu erstellen, darunter 76 Parkplätze. Das befürwortete am Sonntag das Stimmvolk deutlich. Eine günstigere Variante fand keinen Anklang.

In Binningen werden die alten Schulbauten durch einen Neubau ergänzt. Visualisierung: Weyell Zipse & Hörner GmbH

Zentrumsplanung in Birsfelden, Van-Baerle-Areal in Münchenstein, neues Zentrum in Oberwil: In den vergangenen Jahren lehnten die Stimmberechtigten in Baselbieter Gemeinden eine ganze Reihe von Grossprojekten ab, sodass grundsätzliche Zweifel aufkamen, ob grosse Würfe in der Agglomeration überhaupt noch möglich sind.

Binningen hat am Sonntag gezeigt: Das Volk kann nicht nur Nein sagen. Denn die dortigen Stimmberechtigten sagten Ja zur Umgestaltung des Dorfkerns, und zwar deutlich: 3171 Stimmberechtigte befürworteten das «Gesamtprojekt Schulcampus Dorf», und zwar in der optimierten Version für 48 Millionen Franken.

76 Parkplätze

Darin inbegriffen sind nicht nur der Neubau eines Schulhauses und die Sanierung zweier bestehender, sondern auch die Umgestaltung des Dorfplatzes und 76 unterirdische Parkplätze, zudem die Verschiebung des Sportplatzes. 1738 legten ein Nein in die Urne.

Zur Auswahl stand auf den Stimmzetteln auch eine um vier Millionen günstigere Variante «Light» ohne neuen Dorfplatz und mit weniger Parkplätzen, die eine Mehrheit auch befürwortete. Doch das spielt jetzt keine Rolle, denn in der Stichfrage erhielt die optimierte Variante im Verhältnis zwei zu eins klar den Vorzug.

Die für Bildung zuständige Gemeinderätin Rahel Bänziger (Grüne) freute sich darüber, dass sich das Volk für die optimierte Variante ausgesprochen hat. Sie erklärt sich den Erfolg folgendermassen:

«Schon der Einwohnerrat hat die Variante mit der Umgestaltung des Ortskerns bevorzugt. Das hat jetzt auch das Volk überzeugt.»

Im Einwohnerrat hatte sich nur die SVP gegen das Projekt ausgesprochen, sie fand es zu teuer, und vor allem wollte sie die Schulhausplanung nicht mit der Dorfplatzgestaltung verbinden. Parteipräsident Felix Haberthür war auch gestern überzeugt:

«Ein neues Schulhaus wäre auch mit 30 Millionen gegangen. Alles andere war unnötiges Beigemüse.»

Im Abstimmungskampf sei es dann nur um die Schüler gegangen – «und wer ist schon gegen die Kinder?», so Haberthürs rhetorische Frage. Da würden die Stimmberechtigten immer Ja sagen, «es geht ja nicht um ihr eigenes Geld».

Gegner befürchten Mehrkosten

Bänziger hingegen ist überzeugt, dass es sinnvoll gewesen sei, ein Paket mit Schulraum und Dorfkerngestaltung zu bilden. «Es war schon in der Zukunftskonferenz 2004 ein häufiger Wunsch aus der Bevölkerung, dass Binningen einen Dorfplatz erhält, der diesen Namen verdient.» Und wenn man schon etwas aufbuddle, dann sei es sinnvoll, alles zusammen neu zu gestalten.

48 Millionen Franken sind die grösste Ausgabe, die Binningen jemals getätigt hat – und die Gegner sind überzeugt, dass mehr ausgegeben wird – «sicher 56 Millionen», so Haberthür. Dem entgegnet Bänziger:

«Sie können sicher sein: Der Gemeinderat wird die Kosten im Auge behalten. Aber die Entwicklung der Baubranche und der Weltlage können wir in Binningen nicht steuern.»

Binningen hatte im vergangenen Jahr zur Finanzierung unter anderem des Schulcampus den Steuerfuss um einen Prozentpunkt erhöht.

Am Abstimmungsresultat vom Sonntag besteht noch ein kleiner Zweifel. Die Gegner finden, in den Abstimmungsunterlagen hätten auch ihre Argumente dargelegt werden sollen. Die SVP prüft daher eine Stimmrechtsbeschwerde.

Allerdings ist unklar, wen der Gemeinderat hätte zu Wort kommen lassen müssen. Es handelte sich um ein obligatorisches Referendum, ein Nein-Komitee gab es nicht.