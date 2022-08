Binningen Wegen rechtlicher Bedenken: Gemeinderat behält in Sachen Tempo 30 auf Kantonsstrassen das Sagen Der Binninger Einwohnerrat vermeidet einen Rechtsstreit mit dem Kanton. Er gibt sich nicht selber das Recht, den Wunsch nach einem beruhigten Ortskern in Liestal zu deponieren. Juristisch bleibt offen, ob er das überhaupt dürfte.

Der Binninger Gemeinderat möchte den motorisierten Verkehr auf der Hauptstrasse beruhigen. Kenneth Nars

Die Gegner von Tempo 30 auf Kantonsstrassen erleiden einen weiteren Dämpfer. Vergangene Woche wies der Regierungsrat sechs Einsprachen gegen die von der Regierung angeordnete Temporeduktion in den Ortskernen von Bottmingen, Oberwil und Therwil ab. Und jetzt verzichtet der Binninger Einwohnerrat darauf, das Verfahren zu ändern, wie Gemeinden Tempo 30 auf Kantonsstrassen beantragen dürfen.

Konkret wollte die FDP mit einem Vorstoss erreichen, dass der Gemeinderat das nicht auf eigene Faust tun darf. Stattdessen solle er zuerst beim Einwohnerrat das Einverständnis einholen (wogegen das Referendum ergriffen werden könnte). Der Vorstoss war eine Reaktion darauf, dass der Binninger Gemeinderat Anfang Jahr einen solchen Antrag gestellt hatte.

Gemeinderat hält Vorstoss für rechtswidrig

Doch der Binninger Gemeinderat sah in der von der FDP angestrebten Änderung eine Missachtung von übergeordnetem Recht. Denn das kantonale Gemeindegesetz erteilt dem Gemeinderat die Entscheidungsbefugnis für alles, was es nicht ausdrücklich einer anderen Gemeindebehörde zuweist, so der Gemeinderat in seiner Antwort. Sein Fazit:

«Der Vorstoss verlangt etwas Rechtswidriges, weshalb er nicht umgesetzt werden kann.»

Für den Urheber des Vorstosses Sven Inäbnit war das «eine legalistische Argumentation», wie er vor dem Einwohnerrat sagte. Es gehe doch nur darum, die Mitbestimmungsrechte in der Gemeinde zu stärken, «und das ist im Rahmen des geltenden Rechts möglich». Sein Parteikollege Marc Schinzel, ein Jurist, erklärte:

«Die Argumentation des Gemeinderats ist falsch. Es kann doch nicht sein, dass wir keine Möglichkeit haben, auf das Verfahren Einfluss zu nehmen, wie die Gemeinde Tempo 30 beantragt.»

Dem hielt Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP) – auch sie Juristin – entgegen, es handle sich um eine «reine Vollzugsaufgabe, und die liegt in der Kompetenz der Exekutive».

Mit dem Nein zum Vorstoss in Binningen bleibt offen, ob mehr Mitbestimmung der kommunalen Legislativen bei Tempo 30 ein Rechtsbruch bedeuten würde. Dabei ist die Frage auch anderswo hängig, etwa in Oberwil, wo entsprechende Anträge an der Gemeindeversammlung gestellt wurden.

Verweis auf Gerichtsurteile

In seinem Beschluss zu den Beschwerden vergangene Woche äusserte sich der Regierungsrat zwar zur Frage, aber nicht abschliessend. Die Beschwerdeführer hatten angeregt, das Volk solle in den Gemeinden über einen Antrag auf Tempo 30 bestimmen. Die Regierung schreibt mit Verweis auf Gerichtsurteile:

«Es ist fraglich, ob eine reine Vollzugsaufgabe wie der Erlass einer verkehrspolizeilichen Anordnung bzw. eine Stellungnahme zu einer kantonalen Anordnung überhaupt dem Stimmvolk zugewiesen werden könnte.»

Auf Nachfrage sagt Noah Birkhäuser Schucan, stellvertretender Leiter des Rechtsdienstes von Regierungsrat und Landrat: Falls eine Bestimmung, wie sie die Binninger Bürgerlichen anstrebten, sich in einer Gemeinde durchsetzen würde, «dann käme es wohl zu einer Überprüfung durch Gerichte».

TCS-Initiative ist noch hängig

Dazu kommt es jetzt nicht – zumindest noch nicht. Hängig ist nämlich noch die kantonale Initiative des TCS, die ähnliches verlangt wie die Binninger Freisinnigen, dass nämlich die Stimmberechtigten das letzte Wort über die Maximalgeschwindigkeit in ihren Ortskernen haben sollen.

Rietschi äusserte im Einwohnerrat Zweifel an der Rechtmässigkeit des Volksbegehrens, wegen der gleichen mutmasslichen Kompetenzunstimmigkeit wie im Vorstoss in Binningen. Die Initiative hat allerdings die Vorprüfung durch den Kanton bestanden.