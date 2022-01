Binningen Weil die SP die Bürgerlichen überrumpelt hat: Kurioser Wahlkampf mit nur einem Kandidaten FDP, Mitte und SVP hätten in Binningen die Chance gehabt, im Gemeinderat die Mehrheit zurückzuholen. Doch am 13. Februar überlassen sie den frei werdenden Sitz den Sozialdemokraten – mangels Kandidaten.

Zwischen den Abstimmungsplakaten hängt in Binningen auch ein Plakat für den einzigen Kandidaten für die Gemeinderatsersatzwahl vom

13. Februar. Kenneth Nars

Die Gemeindewahlen vor zwei Jahren waren für die Binninger Bürgerlichen enttäuschend. Sie verloren die Mehrheit im Gemeinderat. Bei der Nachwahl am 13. Februar hätten sie die Gelegenheit, sie zurückzuerobern. Denn zurückgetreten ist die SP-Frau Barbara Jost.

Doch bereits steht fest: Für sie rückt SP-Mann Stephan Appenzeller nach. Denn er ist der einzige Kandidat. Weder FDP, Mitte noch SVP haben jemanden aufgestellt. Zu einem Urnengang kommt es nur, weil in Binningen keine stillen Wahlen vorgesehen sind. Der Grund für den Verzicht der Bürgerlichen: Sie wurden kalt erwischt. SVP-Präsident Felix Haberthür sagt:

«Josts Rücktritt mitten in der Legislaturperiode war ein cleverer Schachzug der SP.»

Alle drei bürgerlichen Parteien haben sich eine Kandidatur überlegt, es gab auch Gespräche untereinander. Aber schlussendlich konnte man auf die Schnelle keine geeignete Person finden. Jost erklärte ihren Rücktritt am 22. November, gleichzeitig gab ihre Partei Appenzeller als Nachfolgekandidaten bekannt. Die übrigen Parteien hätten ihre Kandidaturen bereits am 27. Dezember melden müssen.

Nur im bürgerlichen Block eine Chance

Weil die Bürgerlichen offensichtlich keine vorbereiteten Kandidaturen parat hatten, verzichten sie. Die FDP hat bereits drei Sitze im Gemeinderat, SVP und Mitte (ehemalige CVP) haben gar keinen. Dass diese beiden jemanden aufstellen, wäre deshalb naheliegend gewesen. «Wir haben kompetente Leute», betont deren Mitte-Co-Präsidentin Isabelle Amacker. «Aber in so kurzer Zeit jemanden aufzubauen, ist unmöglich.»

Ähnlich erging es der SVP. Präsident Haberthür meint:

«Jemanden zu verheizen, nur damit wir bei der Wahl dabei sind, bringt nichts.»

Eine Chance hätte man nur gehabt, wenn der Kandidat von einem bürgerlichen Block getragen gewesen wäre. Doch mangels potenzieller Interessenten war das letztlich kein Thema.

FDP-Präsident Peter Frauchiger lässt zudem erkennen, dass man gegen Appenzeller wenig Chance gehabt hätte. «Er ist wählbar, er passt in eine Exekutive», sagt er. Falls die FDP jemanden gegen ihn aufgestellt hätte, «dann nur jemanden auf Augenhöhe mit ihm».

«Cleverer Schachzug der SP»

Appenzeller führt jetzt allein auf weiter Flur einen Wahlkampf, wenn auch auf Sparflamme. Immerhin hängen Plakate, weil sie bereits gedruckt waren, als die Frist für die Meldung von Kandidierenden ablief. Er sagt:

«Für die Wählerinnen und Wähler wäre es sicher spannender, wenn mehrere Kandidierende ringen würden um Lösungen für die Themen, die Binningen beschäftigen.»

Zum angeblichen «cleveren Schachzug der SP» meint er, es komme immer wieder zu vorzeitigen Wechsen in der Mitte der Legislatur. «Es gehört dazu, dass sich die Parteien zu entsprechenden Szenarien Gedanken machen.»

So langweilig der Urnengang am 13. Februar auch ist, eines ist sicher: Die Gesamterneuerungswahlen 2024 werden um so interessanter. Alle drei bürgerlichen Parteien künden nämlich an, wieder eine Mehrheit im Gemeinderat erlangen zu wollen. Spätestens dann wird sich Appenzeller einem echten Wahlkampf stellen müssen.