Biodiversität Mehr grün, weniger grau: Birsstadt-Gemeinden setzen sich für Flora und Fauna ein In einem gemeinsamen Projekt soll entlang des Birsuferwegs und einer Autobahnstützmauer neuer Raum für Biodiversität entstehen. Zu den Profiteuren zählen auch Bienen und Eidechsen.

Am Uferweg entlang der Birs soll die Biodiversität gefördert werden. Bild: Verein Birsstadt

Als «eher trist und arm an Arten» beschreibt der Verein Birsstadt die aktuelle Vegetation entlang des rund 150 Meter langen Grünstreifens am Birsuferweg-Abschnitt zwischen dem Kleinwasserkraftwerk Neuwelt und der Rüttihard-Holzbrücke. Viel mehr dominiere die graue Stützmauer zur A18. Das wollen die Birsstadt-Gemeinden ändern, wie der Verein in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Seit Jahren setzt sich die Arbeitsgruppe Birspark Landschaft für eine «kontinuierliche und zusammenhängende» Weiterentwicklung des Naturraums entlang der Birs ein. Finanzielle Unterstützung gibt es vom Kanton. Dies ermöglicht, dass Mitarbeitende der Abteilung Betriebe der Gemeinde Muttenz mit fachlicher Begleitung der Stiftung Wirtschaft und Ökologie den Grünstreifen in den kommenden Wochen ökologisch aufwerten können. Wegen der Bauarbeiten ist der Birsuferweg in diesem Abschnitt ab dem 7. August bis Mitte September 2023 vorübergehend gesperrt.

Sitzmöglichkeiten für Spaziergängerinnen und Spaziergänger

«Die Mitarbeitenden bauen verschiedene Kleinstrukturen für Wildbienen, Schmetterlinge und Zauneidechsen und pflanzen wertvolle Sträucher und legen artenreiche Wildblumenwiesen an», kündigt der Verein Birsstadt an. In Steinriegeln und Trockensteinmauern entstehen Nischen für Tiere, welche zugleich als Sitzmöglichkeiten dienen. «In dieser diversen Form wird der Streifen zur wichtigen ökologischen Vernetzungsachse zwischen den Lebensräumen entlang der Birs», schreibt der Verein weiter.

Beim genannten Abschnitt plant der Verein ab kommendem Frühling zudem einen digitalen Naturpfad. Ziel sei es, «die Teilnehmenden spielerisch mittels interaktiven Themen-, Rätsel- und Erlebnisstationen für die Naturwerte im ganzen Birsraum zwischen Grellingen und Birsfelden zu begeistern». (aib)