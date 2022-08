Birsfelden Nach knapper Niederlage im Frühling: Gemeinderat lanciert Zentrumsplanung neu An der kommenden Gemeindeversammlung sollen die Birsfelder Stimmberechtigten den Startschuss geben für eine Umgestaltung des Ortskerns. Dabei sollen die gute Elemente des vom Volk knapp abgelehnten Projekts einfliessen.

So hätte das Zentrum Birsfeldens ausgesehen, hätte es an der Urne im März 2022 nicht ein knappes Nein dazu gegeben. zvg/Nightnurse Images Gmbh

Im vergangenen März lehnten die Birsfelder Stimmberechtigten die Umgestaltung des Ortskerns ab. Den Ausschlag gaben gerade mal zehn Stimmen. Bald danach kündete der Gemeinderat an, er wolle möglichst bald eine Neuauflage des Projekts in die Hand nehmen. Man wolle die unbestritten guten Elemente des so knapp gescheiterten Projekts aufnehmen, so die Idee, und nicht die ganze Planung nochmals aufrollen. Der Abstimmung waren über zehn Jahre Diskussionen vorangegangen.

Jetzt hat der Gemeinderat Nägel mit Köpfen gemacht. An der kommenden Gemeindeversammlung vom 26. September präsentiert er, wie er den Neuanlauf zu gestalten gedenkt, wie er in einer Mitteilung von Donnerstag schreibt. In Gesprächen mit der Birsfelderinnen und Birsfeldern, die sich bereits im verworfenen Projekt geäussert hatten, habe man eine Reihe von Themen ausgemacht, die «bei einem allfälligen Neustart besonderer Beachtung bedürfen»:

Ein im Baselbiet einzigartiges Reglement in Birsfelden

Angedacht ist ein «intensives Werkstatt-Verfahren» mit verschiedenen Anspruchsgruppen. Aufbauend auf den positiven Erkenntnissen der ehemaligen Planung hofft der Gemeinderat auf ein «konsolidiertes Ergebnis». Die Planung werde ergebnisoffen angegangen, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über die Grössenordnungen und weitere Fixpunkte bekannt ist.

Sicher ist aber, dass ein im Baselbiet einzigartige Birsfelder Reglement zur Anwendung kommt, das vorschreibt, dass mindestens die Hälfte der neu gebauten Wohnungen auf Gemeindeboden von gemeinnützigen Bauträgern erstellt werden müssen. Im Zentrum gehört der Boden der Gemeinde.

Für die Neuplanung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung einen Kredit von 800'000 Franken. Vorgesehen ist laut Gemeinderat, dass die Gemeindeversammlung bereits im Dezember 2023 über den neuen Planungsvorschlag zum Zentrum entscheiden kann.