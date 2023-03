Widerstand Sanierung der Ortsdurchfahrt in Birsfelden provoziert Kritik: «Das ist kein Stadtplanungs-, sondern ein Verkehrsprojekt» Das Baselbieter Tiefbauamt will die Haupt- und die Rheinfelderstrasse in Birsfelden so umgestalten, dass der Verkehr optimal abfliesst. Das kritisiert eine Interessensgemeinschaft, die zusammen mit der Bevölkerung jetzt Wege sucht, um den Kanton umzustimmen.

Die Hauptstrasse in Birsfelden soll weiterhin hauptsächlich dem motorisierten Verkehr dienen, findet der Kanton. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Rund 80 Leute folgten am Montagabend dem Aufruf der IG Ortsdurchfahrt Birsfelden. Sie kamen zusammen, um ein Zeichen gegen ein Projekt des Kantons zu setzen. Dieser will die Haupt- und die Rheinfelderstrasse sanieren, die Ortsdurchfahrt. Man war sich im Saal einig: So, wie das die vorliegenden Pläne vorsehen, will man sich das nicht gefallen lassen.

Kritisiert wird unter anderem, dass die Strasse für den motorisierten Verkehr zu attraktiv bleibe und die Anwohnenden Land abtreten müssten, während für die Birsfelder Bevölkerung wenig herausschaue. Der ehemalige SP-Landrat Christoph Rudin, einer der Köpfe hinter der IG, brachte den Unmut so auf den Punkt: «Das ist kein Stadtplanungs-, sondern ein Verkehrsprojekt.»

Alternativen ausgearbeitet

Was zu einem Wutbürgerabend hätte ausarten können, wurde zu einer Diskussion, wie man den Kanton zum Umlenken bewegen kann. So hat die IG Alternativen ausgearbeitet, etwa um den Anschluss der Birseckstrasse zu verbessern. «Wir hoffen immer noch auf die Vernunft des Tiefbauamts», betonte Rudin. «Der Kanton versteckt sich hinter Normen», sagt Nicolas Zeuggin, auch er federführend in der IG. «Wir zeigen, dass es auch anders ginge.»

Weiter will man das Gespräch mit dem Birsfelder Gemeinderat suchen, der das Projekt derzeit als Kompromiss betrachtet. «Allenfalls könnte man ihm an der Gemeindeversammlung Beine machen», meinte ein Birsfelder im Saal. Zudem will man Leserbriefe schreiben und Informationen über die Sanierung verbreiten. «Viele kennen das Projekt nicht», so Zeuggins Erfahrung. «Diejenigen, die es kennen, finden es nicht gut.» Zudem hoffen die Kritiker, der Kanton nenne bald den Kostenanteil, den die Gemeinde übernehmen soll. Dann steige wohl auch der Unmut in Birsfelden.

Kanton soll den Widerstand aus Birsfelden wahrnehmen

Denn das ist das erklärte Ziel des Protestes: «Das Projekt soll dem Tiefbauamt verleiden, bis er es überarbeitet», wie Roland Schacher, der dritte Verantwortliche in der IG, erklärte. Geschieht dies nicht, hat der Landrat das letzte Wort. Er muss den Umsetzungskredit sprechen. Auch der Landrat soll merken, dass Birsfelden die Kröte nicht schlucken will.

Anzeichen dafür gibt es: Die IG hatte im Herbst der Regierung eine Petition eingereicht. Die Petitionskommission des Landrats hatte ein offenes Ohr für die Kritiker und forderte die Regierung einstimmig auf, das Sanierungsprojekt zu überdenken – allerdings ohne grosse Konsequenzen, wie die IG jetzt bemängelt. Sie wirft dem Tiefbauamt deshalb Sturheit vor.

BVB könnte ungeduldig werden

Unklar blieb am Montag, wie viele Anwohnende die Landerwerbsdokumente unterschreiben, die sie vom Kanton erhalten haben. Rudin dämpfte die Erwartungen: «Letztlich erhalte der Kanton, was er will, notfalls mit Enteignungen.» Ein Direktbetroffener entgegnete: «Der Kanton schaut jetzt, wie viel Kritik aus Birsfelden kommt.» Enteignungen könne man juristisch verzögern. «Je deutlicher unser Widerstand ist, umso eher lenkt er ein. Wenn wir nicht unterschreiben, haben wir etwas in der Hand.»

Zwar ist es ausdrücklich nicht das Ziel, das Sanierungsprojekt zu Fall zu bringen. Die IG ist sich aber bewusst: Bei zu grossen Verzögerungen könnten die Basler Verkehrs-Betriebe die Schienen auf eigene Faust erneuern; und der Kanton könnte die Tramhaltestellen behindertengerecht umbauen, wie der Bund das schon lange fordert.

Das wäre nicht im Sinne der Kritiker. «Wir sind ja grundsätzlich froh, dass die Strasse saniert wird», sagt Zeuggin «Nur nicht so, wie der Kanton das möchte.» Doch auch das wurde am Montagabend erwähnt: Gegen einen vom Landrat verabschiedeten Realisierungskredit kann man das Referendum ergreifen.