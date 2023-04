Birsquerung Kollektives Hoffen auf die zündende Idee in Dornach und Aesch Die Politik ist beim Projekt Birsquerung zwischen Aesch und Dornach gescheitert. Mit einem partizipativen Prozess sucht man jetzt nach der Lösung, die allen passt.

Aesch und die Kantone BL und SO streiten um Linienführung für den Anschluss von Dornach an die A18. Bild Kenneth Nars

Was die Gemeinden Aesch und Dornach über Jahre hinweg nicht hinbekamen, soll nun mithilfe der Kantone Basel-Landschaft und Solothurn, externer Fachplaner, des Gewerbes und vor allem der Bevölkerung gelingen. Gesucht ist die optimale Lage der geplanten Birsquerung zwischen Aesch und Dornach, mit der Dornach direkt an die Autobahn A18 angeschlossen wird und mit der beide Gemeinden einverstanden sind.

An der Auftaktveranstaltung zu diesem mehrmonatigen Prozess am Freitagnachmittag im Treff Zwölf bei den Metallwerken in Dornach wurde klar, dass dies nicht viel leichter werden dürfte, als wenn die beiden Gemeinden bilateral miteinander diskutieren.

Einigung ging in die Brüche

Für den direkten Anschluss von Dornach über die Birs an die Autobahn lagen vor Jahren die Varianten Nord, Süd und Mitte auf dem Tisch. Aesch und Dornach einigten sich auf die Variante Mitte südlich des neuen Vollanschlusses. In den Richtplänen beider Kantone war diese Variante bereits verankert und auch der Bund hat dafür eine finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt.

Doch die Gemeinde Dornach zog ihr Einverständnis zurück, weil sich die Rahmenbedingungen geändert hätten. Die Verhandlungen waren blockiert. «Die Lösung, die für Aesch gut wäre, passt für Dornach nicht und umgekehrt. Nun möchten wir wieder von null beginnen und den Fächer öffnen. Wir reden auch nicht mehr über diese drei Varianten», betonte Aeschs Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher (SP).

Kritik an Dornach und am Investor

Von null beginnen heisse, dass nichts ausgeschlossen ist, erklärte der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne). Die Kantone Basel-Landschaft und Solothurn und die Gemeinden Aesch und Dornach haben sich auf eine partizipative Herangehensweise geeinigt. Das Interesse daran war am Freitagnachmittag gross.

Man könnte böse sagen, die Kantone und Gemeinden hoffen auf die zündende Idee aus der Bevölkerung oder eines externen Planers, weil sie selber gescheitert sind. Doch aus dem Publikum kam vorwiegend Kritik, dass es nicht vorwärtsgeht.

Werden die Metallwerke abgerissen, habe Dornach viele Optionen für die Brücke. «In Aesch sind die Möglichkeiten viel eingeschränkter», sagte ein Teilnehmer und äusserste Kritik am Investor der geplanten Wohnüberbauung bei den Metallwerken, der nur auf die eigenen Interessen schaue anstelle der Interessen der bestehenden Anwohnerinnen und Anwohner zu berücksichtigen.

Weitere Diskussionen in Fachwerkstätten

Zwar luden die Kantone und Gemeinden offiziell zu einer breiten Debatte über Freizeitnutzungen, Siedlungsentwicklungen, die Wahrnehmung und Funktionen der Birs und die Mobilität insgesamt, doch fast sämtliche Voten aus dem Plenum drehten sich um die Birsquerung. Die Auftaktveranstaltung verkam teilweise mehr zu einer Chropfleerete als zu einer Ideenschmiede.

Dies soll sich in den Fachwerkstätten ändern, für die sich je zwanzig Personen aus Aesch und Dornach als Delegierte melden können. Dornachs Gemeindepräsident Daniel Urech (Freie Wähler) äusserte die Hoffnung, dass im Rahmen der Diskussionen über den gesamten Verkehr im Birsraum als «Nebenresultat» ein Ort für die Birsquerung gefunden wird.

Isaac Reber ist optimistisch, dass der eingeschlagene offenere Prozess erfolgversprechend ist. Ziel müsse es sein, dass man Ende Jahr sicher einen Schritt weiter ist als heute. Die öffentliche Abschlussveranstaltung zur Zukunft des Birsraums findet bereits am 24. November statt. «Ein sportlicher Zeitplan», meinte Reber schmunzelnd.