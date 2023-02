BLKB E-Mail-Läster muss gehen: Radicant-Chef ist freigestellt Anders Bally, der CEO der BLKB-Tochter Radicant, hat seinen Job verloren. Finanzdirektor Lauber sagt: «Solche E-Mails sind nicht tolerierbar.»

Anders Bally, Radicant Zvg Radicant / bz Zeitung für die Region

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) hat die Notbremse gezogen: Anders Bally, der CEO der Tochterfirma Radicant, ist per sofort freigestellt.

Das in der Mitteilung genannte «unterschiedliche Kommunikations- und Führungsverständnis» ist in einem E-Mail von Bally an seine Mitarbeitenden zum Ausdruck gekommen. Er hatte sich darin im Anschluss an eine Berichterstattung dieser Zeitung abschätzig über «especially the older» Politiker im «non-urban» Baselbiet geäussert, die sein Geschäftsmodell einfach nicht verstehen würden.

Besonders ungehalten zeigt sich der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber: «E-Mails solchen Inhalts sind schlicht nicht tolerierbar», sagt er auf Anfrage. Es gebe «nichts zu entschuldigen». Wertschätzung und Respekt seien für die BLKB von «zentraler Bedeutung».

Der Entscheid scheint kurzfristig entstanden zu sein. Noch am Montag verbreitete die BLKB eine Version, wonach Bally quasi mit dem Abschicken seinen Fehler eingesehen und diesen umgehend eingestanden und korrigiert habe.

Nun ist die Führung der Bank interimistisch mit einer Co-Leitung besetzt, die wohl auch noch von der Finanzmarktaufsicht gutgeheissen werden muss. Bally wird jedoch nicht einfach zu ersetzen sein: Er war Radicant.