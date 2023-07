Blockiert Beschwerden verzögern Öffnung der Rheinstrasse – Gewerbetreibende fordern Lösung des Verkehrsproblems Die Pläne des Kantons Baselland für die Anpassung des Strassennetzes in Salina Raurica werden von Beschwerden durchkreuzt. Wann es zu einer Lösung kommt, steht deshalb in den Sternen.

Die Rheinstrasse bleibt für einen Grossteil des Verkehrs weiterhin gesperrt. Bild: Juri Junkov

Die Betonblöcke stehen für unbestimmte Zeit auf der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Augst. Die Pläne des Kantons Baselland, eine Lösung für das Entwicklungsgebiet Salina Raurica zu finden, sind jetzt ebenso blockiert: Gegen die Öffnung der Strasse wurden mehrere Beschwerden eingereicht. Dies teilte die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Donnerstag mit.

Der Landrat beschloss am 22. Juni, die seit Dezember des vergangenen Jahres für den motorisierten Verkehr gesperrte Rheinstrasse provisorisch zu öffnen und gleichzeitig die Rauricastrasse zu schliessen. Zudem bewilligte er Ausgaben von gut einer Million Franken, um bis Ende 2023 einen provisorischen Lückenschluss zwischen der Lohagstrasse und der Rauricastrasse in Pratteln zu realisieren.

Kanton will Willen des Landrats zeitnah umsetzen

«Die jüngsten Beschlüsse des Landrats zum Strassennetz in Salina Raurica können nicht so zügig umgesetzt werden wie vorgesehen», teilte die BUD mit. Es sei auch eine Beschwerde direkt gegen die Ausgabenbewilligung für diesen Lückenschluss eingereicht worden. Weitere Beschwerden richteten sich gegen die eigentliche Öffnung der Rheinstrasse.

Unter anderem hatten die Gemeinde Augst, der VCS beider Basel sowie mindestens eine Privatperson gegen diese Verkehrsanordnung Beschwerden eingereicht. Die BUD hält dazu fest: «Durch die Beschwerden ist auch diese provisorische Massnahme blockiert und eine rasche Umsetzung wenig wahrscheinlich.»

Beim Kanton kommen die Beschwerden nicht gut an. BUD-Mediensprecherin Andrea Bürki äussert sich diplomatisch: «Es gehört bei uns zur Tagesordnung, dass man Pläne und Ideen nicht so schnell umsetzen kann, wie man möchte.» In der Mitteilung heisst es zudem, die zuständigen Stellen würden sich dafür einsetzen, den Willen des Landrats möglichst zeitnah umzusetzen.

Von wem die Beschwerde gegen die Ausgabenbewilligung eingereicht wurde, ist unklar. Sowohl die Gemeinde Augst als auch der VCS beider Basel erklären auf Anfrage, nicht dafür verantwortlich zu sein. Von Gewerbetreibenden an der Prattler Netzibodenstrasse kann sie auf jeden Fall nicht stammen: Deren Kritik an der Schliessung war schliesslich der Hauptgrund, weshalb der Landrat überhaupt eine Öffnung beschloss.

Gewerbler fordern eine sofortige Öffnung

Die Gewerbler beklagen nach wie vor eine schlechtere Erschliessung und Einsatzeinbussen seit der Schliessung der Rheinstrasse. Eine entsprechende Petition vor der Landratsdebatte wurde von 8000 Personen unterschrieben. Jetzt wenden sich die Gewerbetreibenden in einem Schreiben direkt an den Regierungsrat.

Sie verlangen mit Nachdruck die sofortige Öffnung: «Wir verstehen die gesetzlichen Vorgaben so, dass Sie als Beschwerdeinstanz die aufschiebende Wirkung aus wichtigen Gründen entziehen können. Dies muss geschehen!» Unterstützung erhalten die Gewerbetreibenden von der Wirtschaftskammer Baselland, die deshalb ebenfalls bei der Baselbieter Regierung vorstellig werden will. Dies schreibt die Wirtschaftskammer in ihrem aktuellen Newsletter vom Donnerstag.

Ob und wann die Pläne des Kantons in Salina Raurica umgesetzt werden können, steht deshalb in den Sternen. Die Beschwerde gegen die Öffnung der Rheinstrasse ist vor dem Regierungsrat hängig. Bei der Ausgabenbewilligung hingegen ist das Baselbieter Kantonsgericht zuständig. Allein angesichts dieser Komplexität dürften die Betonblöcke daher so schnell nicht von der Rheinstrasse verschwinden.