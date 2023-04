Bottmingen Das war knapp: Nun wollen doch noch zwei Personen in den Gemeinderat von Bottmingen In letzter Minute haben sich doch noch zwei Personen bereit erklärt, für den Bottmingen Gemeinderat zu kandidieren. Um wen es sich handelt, bleibt vorerst geheim.

In Bottmingen ist das Interesse an politischen Ämtern gering. Archivbild: Juri Junkov

Vergangene Woche sah es danach aus, als interessiere sich niemand für die beiden vakanten Sitze im Bottminger Gemeinderat. Die Parteien bekundeten allesamt Mühe, Kandidierende zu finden.

Am Montag um 12 Uhr ist die Meldefrist für Wahlvorschläge zu Ende gegangen. Und es haben sich doch noch zwei Personen gemeldet, die sich in den Gemeinderat wählen lassen wollen. Um wen es sich handelt, will die Gemeinde noch nicht bekannt geben, wie es auf Anfrage dieser Zeitung heisst. Erst müssten die Wählbarkeitsvoraussetzungen der beiden Kandidierenden geprüft werden.

Doch mit den beiden Kandidaturen steht bereits jetzt fest: Es wird gar nicht erst zu einem Urnengang kommen, wie die Gemeinde weiter präzisiert. Denn es haben sich nicht mehr Interessierte gemeldet, als es Sitze zu besetzen gibt. Der Gemeinderat wird die beiden Kandidierenden in stiller Wahl für gewählt erklären. Die Namen der neuen Gemeinderätinnen oder -räte werden spätestens am 4. Mai im «Birsigtal-Bote» bekannt gegeben, so die Gemeinde.