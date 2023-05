Brauchtum Petition fordert Banntage ohne Schiesslärm Die Grünen-Unabhängigen stören sich ab dem Schiesslärm bei den Banntagen. Sie fordern in einer Petition nun, dass bei dem Anlass «jegliches Schiessen aus Sicherheitsgründen verboten» werden soll.

Kein Geballer mehr am Banntag, wenn es nach den Grünen-Unabhängigen geht. Bild: Juri Junkov

Das Böllerschiessen an Banntagen soll mit einem kantonalen Verbot belegt werden. Dies fordern die Grünen-Unabhängigen mit einer Petition an den Landrat. Das Komitee hat gestern mit der Unterschriftensammlung begonnen. In den meisten Baselbieter Gemeinden sei der Banntag ein geselliger Familienanlass ohne Schiesslärm. In Lausen ist gar «jegliches Schiessen aus Sicherheitsgründen verboten».

Vor allem in Liestal und Sissach wird im Siedlungsgebiet und beim Abschreiten des Bannes in die Luft geschossen. Die Organisatoren begründen dies mit einer langen Tradition, für viele Einwohnende sei dieses Geböller jedoch eine erhebliche Belästigung, finden die Grünen-Unabhängigen. Zudem würden dadurch Wildtiere während der Hauptbrut- und Setzzeit gestört. Die Grünen-Unabhängigen wollen mit der Petition eine breite Debatte lancieren.