Brauchtum Von wegen langweiliger Vorort: Das Wimmelbuch über Oberwil ist voller spannender Geschichten Der Oberwiler Lokalhistoriker und Landratspräsident Pascal Ryf hat ein Wimmelbuch herausgegeben. Darin können nicht nur Kinder stundenlang herumstöbern –und spielend die Bräuche der Gemeinde Oberwil kennenlernen.

Ausschnitt aus dem Eisweiher, wie er im Oberwiler Wimmelbuch dargestellt ist. Bilder: zvg

Man könnte meinen, Oberwil sei nur ein langweiliger Vorort, in dem nicht besonders viel los ist. Das Wimmelbuch, das sich der Leimentaler Gemeinde widmet und vor wenigen Tagen in Reinhardt-Verlag erschienen ist, zeichnet ein ganz anderes Bild. Schätzungsweise tausend Menschen sind da insgesamt abgebildet. Sie feiern ein Dorfleben, das keinesfalls erfunden ist. An diversen Dorfanlässen spielen, essen, küssen, schwatzen, tanzen sie, es gibt traurige, fröhliche, alte, junge aufmerksame, verträumte Gesichter, dazu viele Tiere, so auch der Leimental-typische Storch.

Eierläset (l.) und 1. August vor dem Schulhaus.

Das alles und noch unendlich viel mehr kann man spielerisch auf sieben Doppelseiten entdecken. Der Fasnachtsumzug, das Fasnachtsfeuer, ein Sonntag auf dem Eisweiher, die Eierläset, der 1. August, das Windreedlifest und der Weihnachtsbaumverkauf im Wald sind die Bräuche, in denen sich nach Belieben stöbern lässt.

Warum sind da Schafe auf den Pullis?

Da erwischt man sich rasch dabei, dass man eine Kleinigkeit, die man auf einer Seite gesehen hat, auch auf einer anderen sucht. Man hangelt sich von Szene zu Szene, entdeckt immer wieder neue Details und malt sich eigene Geschichten aus. Und immer wieder Fragen, für die man im Gewusel Antworten sucht: Was steckt hinter dem mysteriösen Liebesbrief, der herumgereicht wird? Hat das immer wieder auftauchende Schaf auf den Pullis eine Bedeutung? Und wieso kriecht da überall eine Schnecke herum?

Windreedlifest (l.) und Waldfest.

Man kann, muss aber nicht Kind sein, um mit dem Wimmelbuch viel Zeit zu verbringen. Und man muss Oberwil nicht kennen, obwohl der Autor, der diesjährige Landratspräsident Pascal Ryf, seit Jahren Oberwiler Dorfhistoriker ist. Er betreibt die Website Altoberwil.ch. «Ich habe die Geschichten im Kopf skizziert», sagt er. Die Illustratorin Rahel Schütze gestaltete sie dann.

Kinder des Ideengebers lieben Wimmelbilder

Auf die Idee für das Wimmelbuch ist Ryf gekommen, weil sein Buch «Oberwil – einst und heute» in den Schulen verwendet wird, obwohl es sich an Erwachsene richtet. «Da dachte ich, ich will auch Kindern Oberwiler Bräuche näherbringen.» Deshalb hat er als Kulisse neben aktuellen Bauten auch historische, nicht mehr existierende gewählt.

Fasnachtsfeuer (l.) und Fasnachtsumzug.

Was ihn ebenfalls motivierte: Seine eigenen Kinder schauen gerne Wimmelbilder an. «Jetzt ist es schön zu sehen, dass das Buch auch bei Erwachsenen kindliche Fantasie weckt. Es ist lustig, was manche Leute in die Bilder hineininterpretieren.»

Die Stadt Basel kennt bereits ein Wimmelbuch. Dasjenige aus Oberwil ist das erste über eine Baselbieter Gemeinde – aber womöglich nicht das letzte. Laut dem Reinhardt Verlag gibt es bereits Interesse aus anderen Orten.