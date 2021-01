Auf Kinder konzentriert und Verkehr übersehen: Lenkerin fährt vor Zebrastreifen in stehendes Auto

Am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, ereignete sich vor einem Fussgängerstreifen in der Hauptstrasse in Buckten eine Auffahrkollision zwischen zwei Personenwagen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.