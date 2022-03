Budget 2022 Der Weihnachtsbaum in Gelterkinden ist gerettet Trotz eines noch höheren Defizits nimmt die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Gelterkinden das Budget für das Jahr 2022 an.

Gelterkinden nimmt das Budget 2022 an. (Im Bild: der abtretende Finanzchef Stefan Degen) Otto Graf

Ein bisschen fragt man sich schon, wozu es diesen Umweg gebraucht hat, wenn man doch wieder am Ausgangspunkt landet. An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember war der Budgetentwurf des Gelterkinder Gemeinderats für das Jahr 2022 unter starker Kritik bis hin zum Vorwurf der Inkompetenz per Ordnungsantrag zurückgewiesen worden. Der Gemeinderat war mit Frist bis Ende März mit der Lösung des Gordischen Knotens beauftragt worden, viele Kürzungen rückgängigzumachen und dennoch das Defizit von 1,3 Millionen Franken zu verringern.

Nun präsentierte der Gemeinderat in der ausserordentlichen Gemeindeversammlung den überarbeiteten Budgetentwurf, in dem unter anderem die gestrichenen 26'000 Franken Zuschüsse an die Vereine wieder aufgenommen sind, ebenso die 2000 Franken für den jährlichen Weihnachtsbaum – und die Stimmbürger akzeptierten ihn mit bloss einer Gegenstimme und sechs Enthaltungen. Selbst die damaligen prominenten Kritiker SVP-Altnationalrat Caspar Baader und Altgemeindepräsidentin Christine Mangold meldeten sich nicht mehr zu Wort, obwohl sich das Defizit nun auf 1,64 Millionen Franken erhöht hat. Gemeinderat Stefan Degen verteidigte das neue Budget: In der Kürze der Frist sei es nicht möglich gewesen, das Budget vertieft auf Sparpotenzial zu überprüfen, das aber durchaus da sei.

Dazu müssten zum Beispiel Verträge und Liegenschaften eingehend angeschaut werden. Ausserdem habe die Leiterin der Abteilung Finanzen Ende Dezember unerwartet gekündigt und werde bis zur Neubesetzung der Stelle im Juni mit externen Mandaten ersetzt. Auch die Investitionen in die Infrastruktur wurden gekürzt: Der Gemeinderat wies allerdings mit Sorge darauf hin, dass viele Anlagen «ihr Planalter längst überschritten haben und längst erneuert werden müssten».

Stefan Degen mit Applaus verabschiedet

Für den Gemeinderat sei es wichtig, eine gemeinsame Lösung mit den Einwohnern zu finden, betonte Degen: «Wir sind im selben Boot dorthin gerudert, wo wir heute sind.» Mit dem Ordnungsantrag an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember sei die Diskussion abgewürgt worden, sodass der Gemeinderat keine Gelegenheit mehr gehabt habe, sich zu erklären. Thomas Persson und Martin Rüegg taten dies am Mittwoch speziell für ihre Ressorts Soziales und Bildung.

Bezeichnenderweise ging es in der einzigen Diskussion des Abends um die Verfahrensfrage, ob die Gemeindekommission dem Gemeinderat Aufträge erteilen dürfe. Wie die Rechnungsprüfungskommission forderte sie, der Gemeinderat solle bis zur nächsten ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 8. September «ein Konzept erarbeiten und Massnahmen einleiten», um den Haushalt strukturell zu verbessern.

Diese Bedingung zur Annahme des Budgets wurde mit 65:22 Stimmen bei 19 Enthaltungen unterstützt. Die Gemeindekommission hatte einen weiteren Rückweisungsantrag «lange diskutiert», dann aber verworfen. Es sei illusorisch, bis Frühsommer ein besseres Budget zu bekommen. Der Auftritt am Mittwoch war der letzte von Stefan Degen als Gemeinderat: Er gibt sein Amt Ende Monat ab. Die Stimmbürger dankten sowohl Degen als auch dem restlichen Gemeinderat mit grossem Applaus.